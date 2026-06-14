Radnica na kruzeru otkrila sve o ljubavnim vezama kolega

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Radnica na kruzeru i jutjuberka Eli Ker, poznatija kao Wanderlust Alley, otkrila je kako zapravo izgleda ljubavni život članova posade. Iako zaposleni ne bi smeli da ulaze u romantične odnose sa putnicima, među ljudima koji mesecima zajedno žive i rade na brodu često se razvijaju veze koje na kopnu možda nikada ne bi nastale.

Veze na kruzeru razvijaju se munjevitom brzinom

Eli je u jednom od svojih videa objasnila da život na kruzeru funkcioniše potpuno drugačijim tempom od života na kopnu.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/5 Vidi galeriju Radnica na kruzeru otkrila sve o ljubavnim vezama kolega Foto: Printscreen/YouTube/Wanderlust Alley

"Morate da razumete da je sve na brodu ubrzano. Ako vam se neko svidi, provodite neverovatnu količinu vremena zajedno i jako se brzo upoznate", rekla je i objasnila je da na kopnu nekoga možda vidite jednom nedeljno, dok na brodu sa tom osobom možete da doručkujete, ručate i večerate već sledeći dan.

"Sa strane možda izgleda kao da ljudi ulaze u veze prebrzo, ali kada ste stalno zajedno, stvari se prirodno razvijaju puno brže nego kod kuće", dodala je.

Neki pronađu ljubav života, drugi samo letnju avanturu

Iako mnogi pretpostavljaju da se na kruzerima uglavnom događaju kratke avanture, Eli tvrdi da brojni članovi posade upravo tamo upoznaju buduće supružnike. Naravno, priznaje da ima i onih koji traže nešto manje ozbiljno. Njene kolege uporedile su život na brodu sa fakultetom. Jedan ga je opisao kao "studentski život na moru", dok je drugi rekao da veze mogu biti prekrasne dok traju, ali postaju komplikovane kada se završi ugovor i svako mora na svoju stranu. Jedan član posade ispričao je da je bio u takozvanoj "brodskoj vezi", za koju su oboje od početka znali da će se završiti čim jedan od njih napusti brod.

Postoje čak i "brodski muževi" i "brodske žene"

Jedan od članova posade osvrnuo se i na vernost među zaposlenima.

"Po meni, ako si u vezi, onda si u vezi. Nema igranja", rekao je i dodao je da postoje i drugačiji dogovori.

"Znam ljude koji kod kuće imaju supružnike, a na brodu imaju takozvane brodske žene ili brodske muževe", ispričao je.

Taj izraz koristi se za bliske romantične veze koje traju samo tokom ugovora na brodu, iako su osobe formalno u vezi ili braku na kopnu.

Radnica na kruzeru otkrila sve o ljubavnim vezama kolega Foto: Printscreen/YouTube/Wanderlust Alley

Svi sve znaju

Eli smatra da se ljubavni život na kruzeru zapravo ne razlikuje toliko od onoga na kopnu, ali postoje dve važne razlike.

"Prilika za upoznavanje ljudi ima koliko želite, ako ste zainteresovani", rekla je i dodala da kao najveću razliku navodi činjenicu da su svi stalno na istom mestu.

"Bar vam je doslovno nekoliko minuta od kabine pa je upoznavanje ljudi puno lakše. A budući da živimo i radimo u zatvorenom okruženju, pre ili kasnije svi saznaju sve o svima", zaključila je.

Pogledajte video: Ispovest sa kruzera