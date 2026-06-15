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Dok mnogi s nestrpljenjem čekaju prve prave letnje dane, visoke temperature ne donose radost samo ljudima koji planiraju odmor, bazen ili vikend u prirodi. Za biljke na balkonima, terasama i u baštama period velikih vrućina često predstavlja ozbiljan izazov. Nekoliko dana ekstremnog sunca ponekad je dovoljno da se lišće osuši, cvetovi opadnu, a biljke koje su mesecima negovane počnu da propadaju.

Mnogi vlasnici bašta iznenade se kada primete da biljke venu uprkos redovnom zalivanju. Razlog nije uvek nedostatak vode. Tokom tropskih temperatura zemlja se zagreva mnogo brže nego inače, koren trpi dodatni stres, a biljka troši ogromnu količinu energije pokušavajući da se odbrani od sunca. Zbog toga stručnjaci ističu da je upravo sada pravo vreme da se pripremite za letnji toplotni talas.

Dobra vest je da nekoliko jednostavnih promena može napraviti veliku razliku. Uz pravilno zalivanje, malo senke i nekoliko trikova koje koriste iskusni baštovani, vaše biljke mogu ostati zdrave, zelene i pune cvetova čak i tokom najtoplijih dana leta.

Zalivajte u pravo vreme ili rizikujete opekotine

Jedna od najčešćih grešaka jeste zalivanje biljaka tokom najtoplijeg dela dana.

Kada sunce prži punom snagom, kapljice vode na listovima mogu doprineti nastanku oštećenja i fleka koje podsećaju na opekotine.

Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru, između pet i osam sati, kada zemlja može da upije vlagu pre nego što temperatura počne naglo da raste. Druga dobra opcija je kasno uveče.

Stručnjaci savetuju da vodu usmeravate direktno ka zemljištu i korenu, a ne po lišću.

Zalivajte biljke rano ujutru Foto: Phillip Wittke / Alamy / Profimedia

Malč čuva vlagu bolje nego što mislite

Iskusni baštovani godinama koriste jedan jednostavan trik koji leti pravi ogromnu razliku - malčiranje.

Malč predstavlja sloj organskog materijala koji se postavlja oko biljke.

Za to možete koristiti:

- pokošenu travu

- slamu

- suvo lišće

- koru drveta

Osim što sprečava prekomerno isparavanje vode, malč štiti koren od pregrevanja i pomaže zemlji da duže ostane vlažna.

Biljke koje su tokom celog dana izložene direktnom suncu često prve pokazuju znakove stresa.

Zbog toga sve više baštovana koristi mreže za senčenje koje propuštaju dovoljno svetlosti za normalan rast, ali smanjuju direktno UV zračenje.

Takve mreže posebno su korisne za:

- paradajz

- papriku

- salatu

- začinsko bilje

- mlade sadnice

Biljke izložene suncu pokazuju znakove stresa Foto: Shutterstock

Čak i nekoliko stepeni niža temperatura može značajno pomoći biljci da lakše prebrodi toplotni talas.

Saksije traže dodatnu pažnju

Biljke na balkonima i terasama mnogo su ugroženije od onih posađenih u zemlji.

Zemlja u saksijama zagreva se znatno brže, naročito ako su posude plastične i tamne boje.

Zbog toga stručnjaci preporučuju grupisanje saksija. Kada stoje blizu jedna drugoj, biljke stvaraju povoljniju mikroklimu i štite se od prekomernog zagrevanja.

Ako imate mogućnost, tokom najtoplijeg dela leta premestite najosetljivije biljke na mesto koje ima jutarnje sunce, a popodnevnu hladovinu.

Tokom velikih vrućina preskočite đubrivo

Mnogi veruju da će dodatna prihrana pomoći biljci da lakše podnese stres.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da tokom ekstremnih temperatura to može imati potpuno suprotan efekat.

Biljka tada pokušava da preživi, a ne da raste. Dodavanje đubriva može podstaći razvoj novih izdanaka koje koren neće moći da podrži.

Najbolje je sačekati da prođe period najvećih vrućina, pa tek onda nastaviti sa redovnom prihranom.

Trik sa glinenim saksijama koji koriste iskusni baštovani

Ako biljke gajite u terakota saksijama, postoji jednostavan način da im dodatno pomognete.

Pre najtoplijeg dela dana spoljašnji deo saksije možete blago poprskati vodom.

Pošto je glina porozna, upija deo vlage, a kako voda kasnije isparava, dolazi do prirodnog hlađenja zemlje i korena unutar saksije.

Ovaj stari trik posebno je koristan tokom julskih i avgustovskih vrućina.

Svaka biljka drugačije reaguje na sunce Foto: Shutterstock

Kako prepoznati da biljka trpi zbog sunca?

Obratite pažnju na sledeće znakove:

- žuto lišće

- smeđe ili bele fleke na listovima

- uvijanje listova

- opadanje cvetova

- uvenuće uprkos zalivanju

Što ranije reagujete, veće su šanse da se biljka oporavi bez trajnih posledica.

Nekoliko dana pažnje može spasiti mesece truda

Svaka biljka drugačije reaguje na visoke temperature, ali gotovo svima je zajedničko da tokom tropskih talasa traže malo više pažnje nego inače. Dovoljno je nekoliko jednostavnih koraka da vaša terasa ili bašta ostanu zelena oaza čak i kada termometar pokazuje više od 35 stepeni.

Uz pravilno zalivanje, malo hlada i zaštitu korena, biljke mogu mnogo lakše preživeti leto koje meteorolozi već najavljuju kao jedno od toplijih u poslednjim godinama.

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