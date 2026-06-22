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Jastuci se leti prljaju brže nego što se čini. Trebalo bi da ih perete najmanje dva ili tri puta godišnje, a tokom toplih meseci, poželjno je da to radite i češće. Odgovarajuća higijena omogućava uklanjanje neprijatnih mirisa, vraćanje mekoće i značajno produžava vek trajanja jastuka.

Domaći trik za uklanjanje žutih fleka

Prilikom pranja jastuka, u pregradu za omekšivač sipajte sirće. Nakon ispiranja miris nestaje, a jastuk vraća svežinu, čak i onaj koji je izgledao kao da mu nema spasa.

Važno je da budete svesni da što češće perete jastuke, to ćete lakše izbeći trajne mrlje. Takođe, pobrinite se da u spavaćoj sobi ne bude previše toplo, a za spavanje birajte odeću od prirodnih materijala. To će pomoći u smanjenju znojenja.

Kako pravilno da perete jastuke?

Ključno je da izaberete odgovarajuću temperaturu pranja prema vrsti punjenja. U slučaju sintetičkih jastuka, optimalna temperatura je do 40 stepeni C. Viša može da dovede do deformacije i stvaranja grudvica. S druge strane, jastuci od perja i puha zahtevaju još veću nežnost. Najbolje je da ih perete na 30-40 stepeni C, kako ne bi izgubili elastičnost i volumen.

Kako pravilno da operete jastuk Foto: towfiqu Barbhuiya / Alamy / Profimedia

Ostaci deterdženta mogu da izazovu iritaciju kože i neprijatan miris, zbog čega je dodatno ispiranje nakon svakog pranja neophodno. Takođe, dobro bi bilo da centrifugu podesite na najmanji broj obrtaja (400-600) kako se ne bi oštetilo punjenje.

Sušenje jastuka je ključ uspeha

Pravilno sušenje jastuka je poslednja, ali izuzetno važna faza. Najbolje je da ih sušite položene na ravnom i provetrenom mestu, dalje od direktnog sunca. Redovno protresanje i okretanje omogućava očuvanje volumena punjenja. Izuzetno je važno da se jastuk osuši i iznutra. Čak i mala količina vlage može da dovede do pojave neprijatnog mirisa ili buđi.

Pre pranja proverite da li je navlaka oštećena. Manje pocepane delove najbolje je da ušijete ili koristite specijalnu vreću za pranje. To je jednostavan način da se pobrinete za stanje jastuka i osigurate sebi miran san čak i tokom najvrelijih noći.

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