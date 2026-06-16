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Dobra vest je da postoje jednostavni trikovi uz koje će vaši nokti izgledati uredno i sjajno mnogo duže, bez obzira na lak.

Kako da vam lak za nokte traje što duže

Sve počinje pripremom noktiju

Pre nego što posegnete za lakom, važno je da nokte dobro pripremite. Stručnjaci savetuju da površinu nokta prebrišete acetonom čak i kada na noktima nemate stari lak.

Na taj način uklanjaju se prirodna ulja i masnoće koje sprečavaju da se lak pravilno veže za nokat. Upravo ta nevidljiva masnoća često je razlog zbog kojeg se lak brzo podiže i puca.

Voda je neprijatelj svežeg manikira

Mnoge žene neposredno pre lakiranja peru sudove, tuširaju se ili dugo drže ruke u vodi. To nije dobra ideja.

Nokti upijaju vodu i privremeno se šire. Kada se kasnije osuše, vraćaju se u prvobitno stanje, a lak koji je nanet na proširenu površinu može da popuca ili da se odvoji od nokta.

Zato je najbolje izbegavati kontakt s vodom neposredno pre manikira.

Lakiranje Foto: Profimedia

Ne preskačite blago turpijanje

Ako je površina nokta neravna ili se nokti listaju, lak će se mnogo brže oštetiti.

Lagano turpijanje i zaglađivanje površine pomažu da lak ravnomerno nalegne i ostane postojan duže vreme. Dodatna prednost je što se uklanja i višak prirodnih masnoća sa nokta.

Stari lakovi često prave problem

Ako lak stoji otvoren duže vreme, njegova formula počinje da se menja. Postaje gušći, teže se nanosi i češće ostavlja sitne grudvice koje kasnije dovode do pucanja manikira.

Stručnjaci preporučuju da ne koristite lakove starije od godinu dana, naročito ako su promenili gustinu ili teksturu.

Takođe, bočicu laka nije poželjno snažno mućkati. Time se stvaraju mehurići vazduha koji mogu da pokvare završni izgled noktiju. Umesto toga, lagano je okrenite između dlanova.

Bazni lak je korak koji ne smete da preskočite

Mnoge žene žele da uštede vreme pa odmah nanose lak u boji. Međutim, bazni lak predstavlja osnovu svakog dugotrajnog manikira.

On štiti nokte od pigmentacije, zaglađuje površinu i omogućava bolje prijanjanje laka. Zahvaljujući njemu, boja ostaje postojana mnogo duže.

Tanke slojeve lakše je sačuvati

Jedna od najčešćih grešaka jeste nanošenje debelih slojeva laka.

Mnogo bolje rezultate daju dva ili tri tanka sloja sa dovoljno vremena za sušenje između svakog nanošenja. Idealno je sačekati između pet i deset minuta pre sledećeg sloja.

Na taj način lak se ravnomernije suši i manje je podložan pucanju.

Ne zaboravite vrh nokta

Profesionalni manikiri imaju jedan trik koji pravi ogromnu razliku.

Prilikom lakiranja četkicom pređite i preko samog vrha nokta. Upravo na tom mestu najčešće počinje ljuštenje laka, pa dodatna zaštita može značajno produžiti njegov vek.

Završni sloj čuva manikir

Nakon laka obavezno nanesite nadlak. On daje sjaj, štiti boju i sprečava oštećenja.

Važno je da ga nanesete samo na nokat. Ako pređe na kožu ili zanoktice, lak može početi da se podiže i odvaja.

Za dodatnu postojanost možete obnavljati sloj nadlaka svakog drugog dana.

Potpuno izbegavanje vode nije moguće, ali kada perete sudove ili koristite jaka sredstva za čišćenje, rukavice mogu napraviti veliku razliku i pomoći da vaš manikir ostane besprekoran danima.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Trik za lakiranje noktiju