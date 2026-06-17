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Sa dolaskom sunčanijeg vremena, prozori često izgledaju prljavije nego što mislimo, jer svetlost nemilosrdno otkriva prašinu i tragove kiše koji su se mesecima skupljali. Pravu noćnu moru u ovom periodu predstavlja polen, izuzetno lepljiva supstanca koja stvara zamućen sloj, a u kontaktu sa vodom prelazi u tvrdokornu naslagu koju je veoma teško ukloniti čak i ribanjem.

Iako kupovna sredstva za čišćenje stakla obećavaju sjaj, ona često ostavljaju tragove i pruge koji narušavaju izgled prozora i smanjuju prolazak svetlosti. Međutim, rešenje za savršeno čisto staklo verovatno već imate u svojoj kuhinji – u pitanju je kukuruzno brašno.

Stručnjakinja za "uradi sam" metode i osnivačica platforme Joyelick, Melodi Džoj, potvrđuje njegovu efikasnost:

- Tajna je u kukuruznom skrobu. Ko bi rekao? Pa možda vaša baka, ali sada i vi znate - objašnjava Melodi Džoj.

Kukuruzno brašno Foto: Profimedia

Zašto ovaj suludi trik zapravo deluje?

Tajna kukuruznog brašna krije se u njegovim moćnim upijajućim svojstvima. Ono pomaže da se tečnost na staklu neuporedivo brže osuši, čime se direktno sprečava stvaranje onih iritantnih vidljivih pruga. Uz to, njegova fina struktura sa lakoćom skida tvrdokorne naslage polena, bez potrebe za agresivnim ribanjem i bez ikakvog oštećenja stakla.

Kako da napravite domaće sredstvo?

Da bi se izbegle fleke i postigao maksimalan efekat, kukuruzno brašno se ne koristi samo, već se kombinuje sa drugim prirodnim čistačima. Za pripremu ovog moćnog rastvora potrebno vam je:

- 240 ml belog sirćeta (zahvaljujući kiselosti, brzo topi mineralne naslage od kiše i tvrde vode)

- 120 ml medicinskog alkohola (lako skida masne naslage, otiske prstiju i zagađenja)

- 1 supena kašika kukuruznog brašna

- oko 500 ml vode

Pranje prozora Foto: Profimedia

Postupak:

Pomoću levka sipajte sve sastojke u praznu bocu sa raspršivačem, zatvorite je i snažno promućkajte. Budući da kukuruzno brašno može da padne na dno, ključno je da rastvor dobro promućkate pre svake upotrebe. Smesu obilno poprskajte po staklu i obrišite krpom. Nečistoće se skidaju bez napora za svega nekoliko minuta, a vaši prozori ostaju blistavi i bez ijednog jedinog traga, i to bez upotrebe jakih hemikalija.

(Kurir.rs/Žena)

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