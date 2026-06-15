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Tradicionalno malo ogledalo okačeno centralno iznad lavaboa postaje stvar prošlosti. Dizajneri enterijera sve više napuštaju ovaj umorni dizajn u korist rešenja koje radikalno menja pravila igre u dizajnu kupatila.

Umesto lepljenja malog ogledala na pločice, dizajneri pokrivaju cele površine staklom. Zid od ogledala u kupatilu postao je hit za koji se sve više ljudi odlučuje prilikom renoviranja i uređenja. Čak i skučenom kupatilu u stanu daje osećaj prostranstva i luskuza, a istovremeno ističe kultnu dizajnersku keramiku i moderne elemente.

Završna obrada celog zida ogledalom nije samo težnja ka modernom dizajnu, već pre svega optički trik. Ovaj pristup može vizuelno udvostručiti kvadraturu prostora bez potrebe za rušenjem zidova ili skupim renoviranjem.

Evo zašto je ovo rešenje bolje od tradicionalnih ogledala prema mišljenju dizajnera:

- Maksimalno osvetljenje: Velika površina deluje kao džinovski reflektor, reflektuje svetlost lampi i LED traka, osvetljavajući svaki ugao, čak i najtamniji.

- Efekat luksuznog prostora: Glatke, jednake pločice od poda do plafona daju enterijeru minimalistički, gotovo hotelski osećaj.

- Nema dizajnerskih prepreka: Odustajanje od klasičnog ogledala direktno iznad lavaboa omogućava vam da instalirate lepe, strukturirane pločice, vodootporne tapete ili istaknete u kupatilu ono što želite, a u odrazu iluzorno sakrijete ono što ne želite, na primer mašinu za pranje veša.

- Svestranost: Veliko ogledalo se savršeno uklapa u bilo koji stil.

Kupatilo Foto: Tom Merton / Hoxton / Profimedia

Šta ako ste navikli na ogledalo iznad lavaboa

Ogledala duž celog bočnog zida: Postavite ih normalno iznad lavaboa. Ovo stvara neverovatno dinamičan prostor, omogućavajući vam da lako vidite svoju siluetu iz druge perspektive.

Monumentalna okrugla ogledala na neobičnim mestima: Veliki krug okačen, na primer, iznad toaleta ili na zidu nasuprot ulaza stvara intrigantnu fokusnu tačku i stvara dubinu.

Mozaik manjih ploča: Nekoliko geometrijskih ogledala bez okvira kombinovanih u jednu kompoziciju na odabranom zidu deluju kao moderna slika, a istovremeno ispunjavaju svoju primarnu funkciju.

Na šta treba obratiti pažnju pre kupovine? Kriterijumi za izbor

Ugradnja stakla velikog formata u kupatilu, gde su vlažnost i visoke temperature uobičajene, zahteva pažljive odluke o kupovini. Da biste osigurali da instalacija ostane prijatna za oko godinama koje dolaze, potrebno je obratiti pažnju na nekoliko tehničkih aspekata.

- Zaštitno staklo: Izaberite samo kaljeno ili laminirano staklo. Otporno je na udarce i neće se razbiti u oštre komade u slučaju nesreće.

- Premaz protiv kondenzacije (protiv zamagljivanja): Poseban premaz sprečava zamagljivanje stakla. To znači da ne morate da brišete zid peškirom da biste bilo šta videli, čak ni nakon vruće kupke.

- Zaštita od mrlja: Moderni hidrofobni premazi smanjuju nakupljanje kamenca i olakšavaju čišćenje – sve što vam je potrebno je meka krpa od mikrofibera.

- Precizna, prilagođena instalacija: Naručivanje savršenog prilagođavanja krivinama zida eliminiše problem ružnih praznina. Teški paneli zahtevaju profesionalne lepkove i savršeno ravnu površinu kako bi se sprečilo izobličenje odsjaja.

VIDEO: Renoviranje starog kupatila