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Na egejskoj obali Turske nalazi se grad koji je uspeo da spoji prošlost i savremeni način odmora, bez gubitka sopstvenog identiteta. Bele kuće koje se kaskadno spuštaju ka moru, tvrđava Svetog Petra koja dominira obalom i marina ispunjena jedrilicama stvaraju ambijent koji je istovremeno živ i nenametljiv.

Bodrum je mesto gde se dani odvijaju prirodno – uz kupanje u skrivenim uvalama, kratke izlete do istorijskih lokaliteta i predah u hladu borova. Večeri donose drugačiju dinamiku: šetnje uz obalu, restorane sa lokalnim specijalitetima i atmosferu grada koji ima karakter, ali ne i žurbu.

Foto: Promo

Ono što ovu destinaciju izdvaja jeste balans između kulture i odmora, urbanog sadržaja i mira, energije i opuštenosti. Bodrum nije samo letovanje, već iskustvo prostora koji ima sopstveni ritam. Jedan od delova ove regije koji posebno odgovara gostima željnim mirnijeg odmora nalazi se u blizini Turgutreisa, mesta poznatog po dugim šetalištima, prelepim zalascima sunca i pogledima na egejska ostrva. Upravo ovde, na obali mora i u okruženju mediteranskog zelenila, smešten je Yasmin Resort Bodrum 5★, hotel koji predstavlja odličan izbor za porodice i parove koji žele komforan odmor u prijatnom ambijentu.

Foto: Promo

Hotel se nalazi oko 5 kilometara od centra Turgutreisa, približno 20 kilometara od centra Bodruma i oko 50 kilometara od aerodroma. Zahvaljujući položaju na blagoj padini uz more, sa brojnih delova kompleksa pružaju se prelepi pogledi na obalu i zalive ovog dela Egeja.

Yasmin Resort Bodrum 5★ izgrađen je 2004. godine, a poslednji put renoviran 2024. Prostire se na impresivnih 108.000 m² i ima ukupno 460 smeštajnih jedinica. Prostranost kompleksa, uređeni vrtovi i veliki broj sadržaja stvaraju osećaj komfora i opuštenosti tokom boravka.

Foto: Promo

Gostima su na raspolaganju glavni restoran, nekoliko barova, poslastičarnica, diskoteka, fitness centar i spa sadržaji, kao i četiri à la carte restorana sa turskom, italijanskom, ribljom i internacionalnom kuhinjom. Porodice sa decom posebno će ceniti bogat izbor sadržaja namenjenih najmlađima. Mini klub za decu uzrasta od 4 do 12 godina, mini disko, dečiji bazeni sa toboganima i animacijski programi omogućavaju mališanima zabavan i aktivan boravak tokom odmora.

Foto: Promo

Jedna od najvećih prednosti hotela svakako je njegova privatna plaža duga čak 700 metara. Kombinacija peska i sitnog šljunka, tri pontona i prostran prostor za sunčanje pružaju odlične uslove za uživanje pored mora. Gostima su bez doplate na raspolaganju suncobrani, ležaljke i peškiri za plažu. Smeštajne jedinice raspoređene su između glavne zgrade i club dela kompleksa. Sve sobe imaju balkon ili terasu, centralnu klimatizaciju, LCD televizor sa satelitskim kanalima, sef, mini-bar, kupatilo sa tuš-kabinom i fen za kosu. U ponudi su standardne sobe, club sobe i prostrani junior suite apartmani namenjeni porodicama i gostima koji žele dodatni komfor tokom boravka.

Foto: Promo

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćnu užinu u glavnom restoranu. Gostima su tokom dana dostupni lokalni alkoholni i bezalkoholni napici, užine, poslastice i različiti gastronomski sadržaji u okviru kompleksa. Gostima koji borave najmanje sedam noći omogućena je i jedna besplatna poseta à la carte restoranu uz prethodnu rezervaciju.

Ljubiteljima aktivnog odmora na raspolaganju su otvoreni i zatvoreni bazeni, vodeni tobogani, odbojka na plaži, tenis, mini fudbal, stoni tenis, pikado, vaterpolo, boćanje i fitness centar. Tokom dana organizuju se sportske aktivnosti i animacioni programi, dok večernje sate upotpunjuju muzika uživo, žurke na plaži i diskoteka.

Foto: Promo

Za goste koji žele spoj mora, prostranog resorta, bogatih sadržaja i opuštene atmosfere egejske obale, Yasmin Resort Bodrum 5★ predstavlja odličan izbor za letovanje u jednom od najlepših delova Turske.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba.

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.