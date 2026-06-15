da li ste znali?

da li ste znali?

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Mnogima se desila situacija da usled manjka vremena i nagomilanih obaveza izaberu najkraći ciklus pranja na veš-mašini, očekujući da će omiljeni komad garderobe biti spreman i čist za manje od pola sata. Iako je ova opcija izuzetno praktična u hitnim trenucima, majstori za belu tehniku i stručnjaci naglašavaju da učestalo oslanjanje na kratke programe, naročito kod neprikladnih materijala, donosi više štete nego koristi. Negativne posledice ne nastaju momentalno, ali s vremenom rezultiraju slabijim uklanjanjem fleka, ubrzanim propadanjem tkanina i skupocenim kvarovima na samom aparatu.

Majstori objasnili zašto brzi program šteti veš mašini Foto: Shutterstock

Ekspresni mod je napravljen isključivo za osvežavanje manjih količina garderobe koja nema vidljive tragove nečistoće. Majice kratkih rukava, tanke košulje i veš sasvim će se dobro oprati tokom ovog minimalnog ciklusa. Poteškoće nastaju kada se isti princip primeni na masivne i grube materijale kojima su neophodni dugotrajnije natapanje, veća količina vode i umereniji rad bubnja.

Garderoba i tekstil koji stradaju na kratkom ciklusu

Prema rečima servisera, najveća opasnost po stabilnost uređaja javlja se kada se na programu za brzo pranje nađu sledeći komadi odeće:

peškiri i bade-mantili,

džins i teže pantalone,

ćebad i jorgani,

posteljina,

prostirke za kupatilo,

deblji džemper i dukserice.

Majstori objasnili zašto brzi program šteti veš mašini Foto: Shutterstock

Navedene stvari tokom pranja upiju ogromnu količinu tečnosti, zbog čega njihova težina višestruko raste. Kada aparat u kratkom roku pređe na završno ceđenje, teški materijali ne stižu da se pravilno rasporede unutar bubnja.

Grupisanje masivnog veša na samo jednoj strani uzrokuje disbalans tereta. Kada sistem pokrene brzu centrifugu sa neravnomernim opterećenjem, javljaju se ekstremne vibracije i snažan prasak. Scena u kojoj mašina doslovno šeta po kupatilu ili stvara nesnosnu buku poznata je skoro svima. Iako to deluje kao privremena neprijatnost, serviseri ističu da stalno ponavljanje ovakvog stresa drastično ubrzava propadanje ležajeva, amortizera i ključnih mehaničkih delova konstrukcije.

Problem neostvarene čistoće i ostaci deterdženta

Brzina ciklusa ne utiče loše samo na mehaniku, već i na samu higijenu veša. Pošto se proces završava ekspresno, sapunica i voda nemaju dovoljno vremena da prođu kroz dubinske slojeve debelog tkanja. Posledica toga su beli tragovi praška na osušenoj garderobi, zadržavanje neprijatnih mirisa i delovi koji su ostali potpuno neoprani. Na taj način se postiže prividna ušteda u vremenu, ali se gubi na kvalitetu.

Pamučna majica može da se pere na brzom programu veš mašine Foto: Shutterstock

Sa druge strane, ovaj program je odlično konstruisan za specifične situacije i donosi uštedu struje i vode kada se u njemu peru:

par pamučnih majica,

tanka sportska oprema,

osetljiv donji veš,

odeća koja je nošena samo jednom i nema fleke. Pravilno održavanje i bezbedne alternative

Kada je u pitanju pranje težih odevnih komada ili kućnog tekstila, standardni programi za pamuk ili kombinovani veš predstavljaju daleko sigurniji izbor. Iako ti ciklusi traju između dva i dva i po sata, oni garantuju adekvatno ispiranje, natapanje i bezbednu centrifugu. Većina savremenih uređaja nudi opciju ručnog smanjenja temperature i broja obrtaja, pa se vreme pranja može delimično skratiti bez rizika po mašinu.

Pored adekvatnog odabira programa, stručnjaci savetuju i sledeće korake za dugovečnost aparata:

izbegavanje prepunjavanja bubnja vešom,

redovno pranje pregrade za prašak i omekšivač,

povremeno pokretanje praznog ciklusa na visokoj temperaturi radi dezinfekcije,

čišćenje filtera od nakupljenih niti i sitnica,

precizno doziranje deterdženta prema uputstvu.

Majstori objasnili zašto brzi program šteti veš mašini Foto: Oleksandr Latkun / Panthermedia / Profimedia

Kratak program pranja svakako je koristan izum modernog doba, ali njegova namena nije univerzalna. Korišćenje ove opcije za masivne tkanine narušava čistoću rublja i stvara opasno opterećenje za motor i delove, zbog čega je uvek pametnije sačekati sat vremena duže nego se izložiti troškovima popravke.

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