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Mnogi saveti za održavanje doma godinama kruže internetom, a jedan od onih koji iznova privlači pažnju jeste sipanje ulja u WC šolju. Iako na prvi pogled deluje neobično, ovaj postupak ima logično objašnjenje – zasniva se na istom principu koji sprečava isparavanje vode iz sifona i pojavu neprijatnih mirisa iz kanalizacije. Međutim, iako može biti koristan u određenim situacijama, stručnjaci upozoravaju da njegova primena nije uvek preporučljiva i da, ako se koristi pogrešno, može izazvati neželjene probleme u odvodnom sistemu.

Tanak sloj ulja koji se formira na površini vode može da uspori njeno isparavanje iz sifona i tako spreči prodor neprijatnih mirisa iz kanalizacije u prostoriju. Upravo zato se ovaj trik često primenjuje u vikendicama, praznim stanovima i drugim objektima koji se ne koriste duže vreme.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovo rešenje nije bez mana. U određenim situacijama ulje može da se zadrži u cevima, privuče nečistoće i doprinese stvaranju naslaga koje otežavaju protok vode. Zbog toga, umesto da bude korisna preventiva, ova metoda ponekad može da izazove više problema nego koristi..

WC šolja Foto: Profimedia

Zašto se sipa ulje u WC šolju?

Glavni razlog je sprečavanje širenja neprijatnih mirisa iz kanalizacije. Kada nivo vode u sifonu vremenom opadne ili voda potpuno ispari, kanalizacioni gasovi mogu da prodru u prostoriju. Tanak sloj ulja na površini vode stvara zaštitnu barijeru koja usporava isparavanje i pomaže da vodeni čep u sifonu duže zadrži svoju funkciju.

Ovaj trik najčešće se koristi:

- u vikendicama koje tokom zime ostaju prazne,

- u stanovima i kućama u kojima niko ne boravi duži vremenski period,

- u objektima sa ograničenim pristupom vodi,

- kao dodatna zaštita pojedinih gumica i zaptivki od isušivanja.

Pojedini vodoinstalateri koriste male količine tehničkog ili silikonskog ulja za održavanje određenih delova vodokotlića i mehanizama za ispiranje, kako bi produžili njihov vek trajanja i sprečili isušivanje zaptivnih elemenata. Međutim, takva primena razlikuje se od sipanja jestivog ulja u WC šolju i uglavnom se obavlja kontrolisano, u skladu sa preporukama proizvođača oprem.

Kada ovaj trik zaista može da pomogne?

U objektima koji se retko koriste voda iz sifona može postepeno da ispari. Kada se to dogodi, zaštitna barijera nestaje, pa neprijatni mirisi iz kanalizacije lako dospevaju u kupatilo, kuhinju ili druge prostorije.

U takvim situacijama nekoliko kašika ulja može da formira tanak sloj na površini vode, uspori njeno isparavanje i produži zaštitu tokom perioda nekorišćenja objekta.

Zbog toga mnogi vlasnici vikendica, kuća za odmor i praznih stanova pre dužeg odsustva sipaju malu količinu ulja u WC šolju, lavabo ili podne slivnike. Na taj način pokušavaju da očuvaju vodeni čep u sifonu i spreče pojavu neprijatnih mirisa do sledeće upotrebe instalacija. Međutim, stručnjaci savetuju da se sa količinom ne preteruje, jer previše ulja može da izazove neželjene naslage u odvodnom sistemu.

Koji su nedostaci ove metode?

Iako deluje kao jednostavno i praktično rešenje, sipanje ulja u WC šolju nije bez rizika. Stručnjaci posebno upozoravaju na upotrebu jestivih ulja, jer se ona vremenom mogu taložiti u cevima i doprineti stvaranju masnih naslaga koje otežavaju protok vode.

Mogući nedostaci ove metode uključuju:

- stvaranje masnih naslaga u cevima,

- otežano održavanje kanalizacionog sistema,

- slabiji rad septičkih jama,

- negativan uticaj na korisne bakterije koje razgrađuju otpad.

Vodoinstalater Foto: Shutterstock

Pored toga, masnoće koje dospevaju u otpadne vode predstavljaju dodatno opterećenje za sisteme za prečišćavanje. Zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da ovu metodu treba koristiti samo povremeno i u ograničenim količinama, dok se za dugoročnu zaštitu sifona preporučuju rešenja namenjena upravo toj svrsi.

Šta koristiti umesto ulja?

Za sprečavanje neprijatnih mirisa iz kanalizacije postoje pouzdanija i dugoročno bezbednija rešenja koja ne nose rizik od stvaranja masnih naslaga u cevima.

Dobra alternativa mogu biti:

- specijalni gelovi za WC šolje namenjeni zaštiti od neprijatnih mirisa,

- tablete koje pomažu u održavanju svežine i higijene sanitarija,

- silikonska sredstva za zaštitu gumica i zaptivki od isušivanja,

- čepovi i zaštitni poklopci za slivnike i sifone koji sprečavaju prodor mirisa.

Najjednostavnija i često najefikasnija preventiva jeste povremeno puštanje vode kroz instalacije kako bi se dopunili sifoni. To je posebno važno u objektima koji se duže vreme ne koriste, jer se na taj način održava zaštitna vodena barijera koja sprečava ulazak kanalizacionih gasova u prostorije.

Ukoliko planirate duže odsustvo, stručnjaci preporučuju redovnu kontrolu sifona i korišćenje namenskih sredstava za održavanje, umesto oslanjanja na kućne trikove čija efikasnost i bezbednost mogu da variraj.

Ako ipak odlučite da koristite ulje

Ova metoda ima smisla samo kao privremeno rešenje tokom dužeg odsustva iz doma ili prilikom konzervacije vikendice za zimu. U stanovima koji su povezani na gradsku kanalizacionu mrežu uglavnom nema potrebe za ovakvim postupkom.

Ako se ipak odlučite za ovu metodu, stručnjaci preporučuju mineralno ili vazelinsko ulje, odnosno silikonsku tečnost. Biljno ulje trebalo bi koristiti samo izuzetno i u malim količinama.

Za WC šolju obično su dovoljne dve do tri supene kašike, odnosno oko 30 do 50 mililitara. Za lavabo ili sifon najčešće je dovoljna jedna supena kašika.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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