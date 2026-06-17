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Letnje oluječesto dolaze iznenada, a sa njima i dilema koje uređaje treba isključiti i koliko je zapravo opasno koristiti vodu dok napolju seva? Iako savremeni objekti imaju gromobrane, dodatni oprez je neophodan kako biste sprečili kvarove na dragocenoj elektronici, ali i osigurali sopstvenu bezbednost.

Da li je potrebno isključiti bojler?
Kratak odgovor je - da. Iako je rizik od direktnog udara groma u kućnu instalaciju relativno mali, on postoji. Metalne cevi kroz koje prolazi voda su odlični provodnici struje. Ukoliko grom udari u blizini zgrade ili kuće, elektricitet može da "putuje" kroz vodovodne cevi. Zbog toga se preporučuje da se tokom snažnih grmljavina ne tuširate, ne kupate i ne perete sudove. Isključivanjem bojlera prekidate vezu sa električnom mrežom i smanjujete rizik od strujnog udara ili kvara grejača.

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Udar groma Foto: Shutterstock

Opasnost vreba iz utičnica
Mnogi misle da je dovoljno samo ugasiti uređaj na dugme, ali nije. Da biste zaštitili televizore, računare i frižidere, potrebno je da ih fizički izvučete iz utičnice. Udar groma u elektrodistributivnu mrežu može da izazove nagli skok napona koji prži osetljive matične ploče uređaja. Laptopovi i tableti su potpuno bezbedni za korišćenje, pod uslovom da nisu povezani na punjač.

Fiksni telefoni su zaboravljena opasnost
Dok su mobilni i bežični telefoni bezbedni jer ne koriste fizičku vezu sa instalacijama, stari fiksni telefoni sa kablom mogu biti opasni. Ako grom udari u telefonski stub, električni impuls može da "putuje" direktno do slušalice koju držite na uvu. Tokom oluje, držite se mobilnog telefona.

Iako su male šanse da grom pogodi dom, šteta koju može da napravi je ogromna. Najbolja praksa je da, čim čujete prvu grmljavinu u daljini, isključite uređaje iz zida i odložite tuširanje dok se nebo ne smiri.

(Kurir.rs/Mondo)

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 VIDEO: Kako nastaje superćelijska oluja

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Meteorolog objašnjava: Kako nastaje superćelijska oluja i po čemu se razlikuje od običnog nevremena Izvor: Kurir televizija