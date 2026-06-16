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Jedna rečenica može da promeni raspoloženje za ceo dan. "Moglo je bolje", "Zašto si to uradio tako?" ili "Mislim da bi trebalo drugačije" - nekome će biti samo korisna sugestija, dok će neko drugu osobu pamtiti po toj jednoj rečenici još dugo.

Način na koji prihvatamo kritiku često govori mnogo o našem karakteru. Neki ljudi vole da čuju tuđe mišljenje jer im pomaže da napreduju, dok drugi teško podnose osećaj da ih neko procenjuje ili dovodi u pitanje njihov trud.

Prema astrološkim tumačenjima, horoskopski znak može da utiče na to kako osoba doživljava kritiku - da li će odmah krenuti u raspravu, povući se u sebe ili pokušati da pronađe nešto korisno u tuđim rečima. Naravno, astrologija nije naučno potvrđena, već se ovakva tumačenja čitaju kao zabavan način za razmišljanje o različitim karakterima i navikama.

Evo kako se, prema astrologiji, svaki znak Zodijaka nosi sa kritikama.

Ovan - kritiku često doživljava kao izazov

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ovan je poznat kao znak koji voli akciju, takmičenje i dokazivanje. Kada dobije kritiku, njegova prva reakcija može biti odbrambena, posebno ako ima osećaj da neko napada njegov trud ili sposobnosti.

Ipak, kada kritika dolazi od osobe koju poštuje i kada je jasno objašnjena, Ovan ume da je pretvori u motivaciju. Umesto da odustane, često će želeti da pokaže da može bolje.

Problem nastaje kada kritika zvuči kao potcenjivanje - tada se lako pretvara u raspravu.

Bik - teško menja mišljenje kada veruje da je u pravu

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Bik važi za stabilan i uporan znak, ali upravo ta osobina može da mu oteža prihvatanje negativnih komentara.

Kada neko kritikuje njegov rad ili odluke, Bik često prvo razmišlja da li osoba koja daje savet zaista zna o čemu govori. Ako zaključi da kritika nije opravdana, teško će promeniti stav.

Sa druge strane, kada sam shvati da nešto može da popravi, neće praviti velike drame - samo će polako krenuti da menja ono što smatra potrebnim.

Blizanci - žele da čuju šta mogu da poprave

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Blizanci se, prema astrološkim tumačenjima, često dobro snalaze sa povratnim informacijama. Njihova radoznalost ih tera da pitaju, analiziraju i traže drugačiji pogled na situaciju.

Kada im neko ukaže na grešku, mogu brzo da pređu na pitanje: "Dobro, šta mogu sledeći put drugačije?"

Njihova prednost je što kritiku često ne vide kao lični napad, već kao informaciju koja može da im koristi.

Rak - važno mu je kako je kritika izrečena

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Kod Raka način komunikacije igra veliku ulogu. Ovaj znak se često opisuje kao emotivan i osetljiv, pa će mnogo više obratiti pažnju na ton nego samo na sadržaj kritike.

Ako oseti dobronamernost, spreman je da sasluša i razmisli. Ako kritika zvuči grubo ili nepravedno, može imati osećaj da ga neko napada.

Raku je najlakše prići kroz razgovor, a ne kroz optuživanje.

Lav - prihvata savet od ljudi kojima veruje

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Lav često voli da bude primećen i cenjen, pa kritika može da pogodi njegov ponos. Posebno teško prihvata komentare ljudi za koje smatra da ne razumeju situaciju.

Kada savet dolazi od osobe koju poštuje, Lav ume da bude veoma otvoren. Direktnost i iskrenost ceni više od uvijanja.

Najbolje reaguje kada zna da druga strana želi da mu pomogne, a ne samo da ukaže na grešku.

Devica - prvo analizira svaku reč

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Devica je znak koji se često povezuje sa perfekcionizmom i potrebom da stvari budu urađene kako treba.

Zbog toga kritika može da je iznenadi, posebno kada veruje da je prethodno sve detaljno proverila. Prva reakcija može biti objašnjavanje zašto je nešto urađeno baš tako.

Ipak, Devica ume da izvuče korisne zaključke iz dobrog saveta. Kada shvati da kritika ima smisla, često će želeti da popravi detalje koje drugi ni ne primećuju.

Vaga - prihvata kritiku, ali je dugo preispituje

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vaga se prema astrologiji često opisuje kao znak koji voli ravnotežu i dobar odnos sa ljudima. Zbog toga će pokušati da sasluša tuđe mišljenje i izbegne konflikt.

Problem može nastati kasnije, kada počne da razmišlja o svakoj izgovorenoj reči. Jedan komentar može da pokrene niz pitanja: "Da li sam zaista pogrešio?", "Da li je trebalo drugačije?"

Vagi prija kada kritika dolazi uz objašnjenje i predlog rešenja.

Škorpija - neće zaboraviti lako ono što joj kažete

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Škorpija se često opisuje kao snažan i intenzivan znak. Kada dobije kritiku, možda neće odmah pokazati reakciju, ali će dugo razmišljati o onome što je čula.

Umesto trenutnog razgovora, može se povući i analizirati situaciju u sebi. Ako smatra da je kritika nepravedna, teško će zaboraviti taj trenutak.

Kada je savet iskren i dolazi od osobe kojoj veruje, Škorpija ume veoma ozbiljno da ga shvati.

Strelac - uzima ono što mu koristi i nastavlja dalje

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Strelac prema astrološkim tumačenjima često ima opušteniji odnos prema kritikama. Neće svaku primedbu doživeti kao veliki problem.

Ako smatra da komentar ima smisla, prihvatiće ga. Ako misli da nije opravdan, jednostavno će ga ostaviti po strani.

Njegova prednost je sposobnost da se ne zadržava predugo na negativnim stvarima.

Jarac - kritiku pretvara u plan za napredak

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Jarac se često povezuje sa ambicijom i željom da bude uspešan. Zbog toga kritiku može posmatrati kao alat koji mu pomaže da bude bolji.

Umesto da se raspravlja, Jarac će često postaviti konkretna pitanja: "Kako mogu ovo da popravim?" ili "Šta bih mogao drugačije?"

Najviše mu smeta nejasna kritika bez objašnjenja i predloga.

Vodolija - odvaja komentar od svoje ličnosti

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Vodolija se prema astrologiji često opisuje kao znak koji ume da napravi distancu i sagleda stvari racionalno.

Kada dobije negativan komentar, pokušava da razdvoji kritiku svog postupka od kritike svoje ličnosti. Zbog toga može delovati mirnije od drugih znakova.

Njena snaga je u tome što ume da pogleda problem iz drugog ugla.

Ribe - kritiku često primaju veoma lično

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ribe važe za emotivan znak koji snažno doživljava tuđe reči. Posebno ako se kritika odnosi na nešto što su same napravile ili u šta su uložile mnogo truda.

Jedan komentar može da ih natera da preispitaju mnogo više od samog postupka. Zbog toga im najviše prija kada se kritika izgovori pažljivo i uz razumevanje.

Kritika ne mora da bude napad - nekad je samo prilika da nešto naučimo

Bez obzira na to kom horoskopskom znaku pripadate, način na koji primate kritiku zavisi od mnogo više faktora od datuma rođenja. Iskustva, karakter, samopouzdanje i odnos sa osobom koja daje savet često imaju najveću ulogu.

Dobra kritika nije ona koja povredi, već ona koja pomogne da nešto razumemo i poboljšamo. Nekada je dovoljno samo da zastanemo i zapitamo se - da li u tuđim rečima postoji nešto što nam može koristiti.

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