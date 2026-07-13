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Rođena kao venecijanska plemkinja, oteta od gusara i prodata u osmanski harem, Nurbanu je uspela da postane jedna od najuticajnijih žena svog vremena. Kao supruga sultana Selima II i majka Murata III, igrala je ključnu ulogu u političkom životu Osmanskog carstva, i kao vladar iz senke povlačila poteze koji su menjali tok istorije. Njena priča prepuna je dvorskih intriga, borbi za presto, savezništava i sukoba koji su obeležili period poznat kao "sultanat žena", kada su majke i supruge sultana imale veliki uticaj na politiku i bili faktički savladari carstva.

Sultanija Nurbanu je na svet došla kao Sesilija Venijer Bafo, u plemićkoj venecijanskoj porodici Bafo. Postoje teorije i da je bila grčkog ili jevrejskog porekla, ali one nisu dokazane. Veruje se da su je gusari 1538. godine oteli sa jednog broda u mediteranskim vodama i pretvorili u robinju. Godine 1543. godine dospela je u harem princa Selima, sina sultana Sulejmana i sultanije Hurem.

sultanija Nurbanu Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Lično je odabrala sultanija Hurem

Istoričarka Lesli Pir navodi da ju je za prinčev harem lično odabrala i podučavala sultanija Hurem. Sesilija je uspela da se istakne među ostalim konkubinama u palati svojom lepotom i izuzetnom inteligencijom. Dobila je ime Nurbanu, koje je sastavljeno od dve reči iz persijskog i turskog: "Nur", koja znači svetlost, sjaj i "Banu" - gospa, dama, plemkinja. Zato se ime Nurbanu najčešće prevodi kao "svetla dama", "gospa svetlosti" ili "ona koja zrači svetlošću".

Nurbanu je brzo postala miljenica princa Selima. Već 1546. godine, rodila je jedinog Selimovog naslednika do stupanja na presto - budućeg sultana Murata III. Imali su još tri ćerke: Gevherhan, Šah i Ismihan.

Sultan Selim II Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Kada je sultan Sulejman preminuo 1566. godine, Selim ga je nasledio kao jedini živi naslednik. Svojoj omiljenoj ženi Nurbanu dodelio je titulu "haseki", a pretpostavlja se da ju je i zvanično oženio, u februaru 1571. godine.

Nurbanu je bila majka prestolonaslednika, i odatle je crpila svoju moć. Živela je u periodu tzv. Sultanata žena i njen uspon ka moći bio je nastavak puta koji je utrla sultanija Hurem. Bila je glavni savetnik sultana Selima II, koji je cenio savete svoje supruge zbog zbog njenog razboritog rasuđivanja i inteligencije. Venecijanski ambasador Jakopo Soranco zapisao je da je "Nurbanu izuzetno voljena i poštovana od strane Njegovog Veličanstva, kako zbog svoje velike lepote, tako i zbog svoje izuzetne inteligencije".

Pogledajte u galeriji fotografije Merve Bolugur u ulozi sultanije Nurbanu u seriji "Sulejman Veličanstveni":

1/12 Vidi galeriju Merve Bolugur kao sultanija Nurbanu Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl

Upravljala državom zajedno sa Mehmedom-pašom Sokolovićem

Vremenom je postala veoma moćna ličnost sa širokim uticajem. Prema nekim izvorima, njen uticaj bio je toliko veliki da je praktično upravljala državom zajedno sa velikim vezirom, poturčenim Srbinom Mehmedom-pašom Sokolovićem, za koga je udala svoju ćerku Ismihan. Selim je veliki deo svojih ovlašćenja prepustio Sokoloviću, kojeg je jedan dubrovački ambasador nazvao "stvarnim carem".

Pošto su borbe za presto u Osmanskom carstvu bile česte i često krvave, Nurbanu je bila odlučna da ništa ne ugrozi pravo njenog sina da nasledi oca. Selim je više puta javno isticao da je Murat njegov naslednik, čime je učvrstio položaj svog prvenca, ali je istovremeno ostale sinove praktično osudio na smrt, jer je u osmanskoj tradiciji novi sultan često uklanjao braću kako bi sprečio buduće pobune.

Mehmed-paša Sokolović Foto: printscreen/youtube/Wonderer's History Podcast

Princ Murat je kao namesnik upravljao sandžakom Manisa na egejskoj obali. Jako je voleo konkubinu Safije, koja se istakla svojim manirima i izuzetnom lepotom i inteligencijom. Bio je toliko očaran njome da nije gledao druge devojke tokom celog boravka u Manisi. U maju 1566. godine rodila mu je sina Mehmeda, koji će kasnije postati sultan, a kasnije još osmoro dece.

Murat se nalazio u Manisi kada je 1574. godine umro njegov otac Selim II. Nurbanu je prva saznala vest o muževljevoj smrti i odmah naredila svima da ćute o tome. Vest o sultanovoj smrti nije podelila ni sa kim osim sa Mehmedom-pašom Sokolovićem. Njen cilj bio je da omogući svom sinu Muratu da stigne u Istanbul pre nego što bi neko mogao da iskoristi situaciju i pokuša da preuzme vlast, s obzirom na to da je Selim II imao još petoricu sinova sa dugim konkubinama.

sultan Murat III Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Nurbanu je Selimovo telo sakrila u sanduk sa ledom kako bi se sačuvalo, a sinu u Manisu poslala hitnu poruku da odmah dođe u prestonicu. Javnost je za smrt sultana saznala tek dvanaest dana kasnije, kada je Murat stigao u Carigrad, i tada je Nurbanu objavila smrt Selima. Murat je tada postao sultan, a Nurbanu je "majka sultanija" (valide sultan), što je bila najviša pozicija koju je žena mogla da dostigne u Osmanskom carstvu. Nakon što je Murat III stupio na presto, odmah je naredio da se zadave petorica njegove braće.

Vrhunac moći sultanije Nurbanu

Politička moć je u narednom periodu dostigla vrhunac. Kao majka sultanija odmah je počela da postavlja svoje poverljive ljude na važne položaje kako bi ojačala i sebe i svog sina. Tokom Muratove vladavine bila je poštovana pod nazivom "Valide-i Atik Sultan" (prva majka sultanija).

Sultanija Nurbanu, voštana figura u Muzeju sultanija u Istanbulu Foto: Kurir/M.F.

Nurbanu je postala prva žena koja je nosila i titulu haseki i valide sultan. Njena dnevna apanaža, koja je bila među najvećima u carstvu, smatra se jednim od pokazatelja te moći. Kao valide sultanija primala je 2.000 akči dnevno.

Serija "Sultanija Kosem" na Kurir televiziji Istorijsku dramu, seriju "Sultanija Kosem" gledajte na Kurir televiziji od petka, 17. jula, svakog dana od 20.50 časova, ili u repriznom terminu od 15.00 časova. Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Čim je Murat postao sultan, njegov miljenica Safije je dobila titulu haseki sultan. Safije je bila veoma ambiciozna i mešala se u državne poslove, vršeći uticaj na Murata, što je izazvalo Nurbanino nezadovoljstvo. Neprijateljstvo između nje i Safije dostiglo je vrhunac 1582. godine.

Da bi se osigurala budućnost dinastije, bilo je važno da Safije rodi još dece. Međutim, godinama nije uspevala da ostane trudna. Kada bi zatrudnela, trudnoća bi se završavala pobačajem ili bi dete umrlo ubrzo nakon rođenja. Murat je, s druge strane, odbijao da prima nove konkubine jer je bio duboko zaljubljen u Safiju - toliko da navodno nije mogao da ima odnose ni sa jednom drugom ženom.

Pogledajte u galeriji fotografije Gezde Tirker u ulozi sultanije Safije u seriji "Sulejman Veličanstveni":

1/11 Vidi galeriju Gezde Tirker kao sultanija Safije u seriji Sulejman Veličanstveni Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl, Promo

Tada je Nurbanu navodno smislila plan i optužila Safije da koristi crnu magiju kako bi sultana učinila impotentnim. Glasine su se proširile gradom, a Murat je na kraju poslao Safije u Staru palatu. U narednim godinama je sa brojnim konkubinama dobio desetine dece.

Mletački izvori ističu Nurbanu kao ženu koja nikada nije zaboravila svoje venecijansko poreklo. Prema tim izveštajima, održavala je veze sa Venecijom preko svoje dvorske dame Kirane. Tokom svojih devet godina vladavine kao valide sultan, naložila je arhitekti Mimaru Sinanu da u istanbulskoj četvrti Uskudar na azijskoj strani grada izgradi Atik Valide džamiju u čijem kompleksu su podignute i škole, kupatila i kuhinje. Izgradnja kompleksa završena je krajem 1583. godine, neposredno pre njene smrti.

Pogledajte u galeriji fotografije džamije sultanije Nurbanu:

1/16 Vidi galeriju Džamija sultanije Nurbanu u Istanbulu u naselju Uskudar Foto: Kurir/M.F.

Kontroverze oko smrti sultanije

Nurbanu je iznenada umrla 7. decembra 1583. godine. Sahranjena je pored Selima II u njegovom mauzoleju u dvorištu Aje Sofije, čime je postala prva supruga jednog sultana koja je dobila čast da bude sahranjena pored svog muža.

Istambulskom čaršijom su se širile glasine da je sultanija Nurbanu otrovana i da iza te zavere stoji njena snaja Safije, međutim Safije je u tom trenutku već bila proterana u Staru palatu i nije imala pristup svekrvi. Istoričari veruju da su priče o trovanju potekle od mletačko-đenovskih sukoba na dvoru, dok je Nurbanu zapravo preminula prirodnom smrću nakon duge bolesti. Međutim, tvrdnje da je Nurbanu neko vreme trovana po Safijinom i Mehmetovom naređenju (Safijin sin i Nurbanin unuk) održale su se do danas.

sahrana sultanije Nurbanu Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Nešto više od godinu dana posle smrti Nurbanu, početkom 1585, Safije je ponovo zadobila puno poverenje i ljubav svog muža. Ona i njene prognane ćerke vratile su se u carski harem. Na čelo harema je došla u maju iste godine, a u vremenu koje je usledilo, stekla je ogromnu moć i uticaj, što joj je omogućilo da zaštiti svog sina i pripremi ga za buduću vladavinu. Poput Nurbanu i njene prethodnice sultanije Hurem, Safije je stvorila krug svojih pristalica i uklonila protivnike.

Nakon Muratove smrti u januaru 1595. godine, Safije je postupila isto kao nekada Nurbanu - sakrila je vest o smrti sultana sve dok njen sin, Mehmed III, nije stigao u Istanbul da bezbedno preuzme presto. Mehmed je ostao poznat po tome što je odmah izdao naređenje da se čak 19-orica njegove braće pogubi. Osim toga, sve konkubine koje su bile trudne sa njegovim ocem su stavljene u vreću i bačene u Bosfor po njegovom naređenju. Taj čin masovnog bratoubistva je izazvao ogorčenje i oštru reakciju stanovništva, te je jedan hroničar zabeležio da se tog dana "nebo nad Istanbulom otvorilo, usled žalosti za mladim prinčevima".

Sultaniju Nurbanu je u seriji "Sulejman Veličanstveni" glumila Merve Bolugur.

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