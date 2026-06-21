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Med je jedna od najzdravijih namirnica na svetu, ali njegovo korišćenje u kuhinji često dolazi sa dozom nervoze. Bilo da ga dodajete u jutarnji čaj, mutite u preliv za salatu ili merite za recept za omiljeni kolač, scenario je uvek isti - polovina meda ostane tvrdoglavo zalepljena za kašičicu.

Onda kreće mučenje sa prstima, struganje drugom kašikom ili bespotrebno ispiranje pod vrelom vodom, čime se dragoceni med zapravo baca.

Srećom, profesionalni poslastičari koriste jedan neverovatno jednostavan trik od tri sekunde koji omogućava da med jednostavno "sklizne" sa kašičice do poslednje kapi, ostavljajući je potpuno čistom.

Trik sa kapljicom ulja: Kako funkcioniše?

Sve što vam je potrebno jeste jedna jedina kap neutralnog biljnog ulja (suncokretovo, kokosovo ili bilo koje drugo ulje) i obična metalna kašičica kojom planirate da zahvatite med.

Procedura je prosta da jednostavnija ne može biti:

Sipajte i razmažite: Pre nego što gurnete kašičicu u teglu sa medom, kanite bukvalno jednu kap ulja na nju. Prstom ili papirnim ubrusom lagano razmažite to ulje preko cele površine kašičice - i sa prednje i sa zadnje strane.

Zahvatite med: Sada slobodno zahvatite količinu meda koja vam je potrebna.

Gledajte šta se dešava: Kada kašičicu okrenete iznad šolje čaja ili činije sa kolačima, med će u jednom komadu, glatko i bez ikakvog otpora, skliznuti sa metala.

Zašto ovo radi?

Ulje stvara nevidljivu, prirodnu barijeru između metala i gustog, lepljivog šećera u medu. Pošto su med i ulje potpuno različite gustine i ne mešaju se, med gubi moć da se zalepi za površinu kašičice.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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