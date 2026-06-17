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Kompletno renoviranje je možda najbolje rešenje da dođete do svoje kuhinje iz snova, ali zbog ograničenja budžeta mnogi se odlučuju za praktična, pristupačna rešenja koja vizuelno prave veliku razliku.

Ogromnu razliku prave detalji, pa ako i vi želite da učinite da vaša kuhinja izgleda lepše a da pritom ne potrošite svu ušteđevinu ili ne podignete kredit, otkrijte koje tri sitne, a fenomenalne promene koje, po mišnjenju dizajnera enterijera, izgledu svake kuhinje daju neku sasvim novu dimenziju:

Zamena ručkica

Svi dizajneri se slažu da zamena ručki na kuhinjskim elementima može momentalno da da vašoj kuhinji novi izgled.

Ručke mogu značajno uticati na izgled kuhinje Foto: Pavel Iukhimetc / Alamy / Profimedia

Promena osvetljenja

Ako kuhinju još uvek osvetljavate pomoću visećih lampi ili masivnih lustera, možda je vreme za osveženje. Led osvetljenje ispod visećih delova ili elegantna lampa iznad ostrva učiniće prostor svetlijim, modernijim i funkcionalnijim.

Organizacija namirnica

Neuredna kuhinja vizuelno preplavljuje prostor i ostavlja loš utisak. Dizajneri enterijera preporučuju stavljanje suvih namirnica u providne staklene teglle. Ovo će pomoći u stvaranju čistije estetike na pultu ili otvorenim policama.

(Kurir.rs/Magazin Novosti)

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