Male promene koje čine ogromnu razliku: 3 cake za kuhinju kao iz luksuznog časopisa
Kompletno renoviranje je možda najbolje rešenje da dođete do svoje kuhinje iz snova, ali zbog ograničenja budžeta mnogi se odlučuju za praktična, pristupačna rešenja koja vizuelno prave veliku razliku.
Ogromnu razliku prave detalji, pa ako i vi želite da učinite da vaša kuhinja izgleda lepše a da pritom ne potrošite svu ušteđevinu ili ne podignete kredit, otkrijte koje tri sitne, a fenomenalne promene koje, po mišnjenju dizajnera enterijera, izgledu svake kuhinje daju neku sasvim novu dimenziju:
Zamena ručkica
Svi dizajneri se slažu da zamena ručki na kuhinjskim elementima može momentalno da da vašoj kuhinji novi izgled.
Promena osvetljenja
Ako kuhinju još uvek osvetljavate pomoću visećih lampi ili masivnih lustera, možda je vreme za osveženje. Led osvetljenje ispod visećih delova ili elegantna lampa iznad ostrva učiniće prostor svetlijim, modernijim i funkcionalnijim.
Organizacija namirnica
Neuredna kuhinja vizuelno preplavljuje prostor i ostavlja loš utisak. Dizajneri enterijera preporučuju stavljanje suvih namirnica u providne staklene teglle. Ovo će pomoći u stvaranju čistije estetike na pultu ili otvorenim policama.
(Kurir.rs/Magazin Novosti)
VIDEO: Mirka pokazala luksuzni dom