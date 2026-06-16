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Dok kupujete veća pakovanja jagoda i borovnica, možda se pitate zašto maline obično mogu da se kupe samo u malim posudama od oko 170 grama. Iako neke prodavnice nude pakovanja i sa većom gramažom, većina prodaje samo ovu "džepnu" veličinu za vaše uživanje. Isto je i na pijacama. Maline obično dolaze u malim kartonskim ili plastičnim posudama.

Ovu misteriju malog pakovanja možete bolje da razumete ako ga pažljivije pogledate sledeći put kada se odlučite za ove skupe, ali vredne bobice. Dok su jagode i borovnice ispunjene plodom celom unutrašnjošću, maline su potpuno šuplje. Malina se naziva zbirnim plodom jer je sastavljena od sitnih delova sočne pulpe oko pojedinačnih centralnih semenki, koji se kolektivno nazivaju koštunice. Svaka pojedinačna malina od 3 do 5 grama sadrži oko 100 pojedinačnih koštunica.

"Malina je jedno od najosetljivijih voća na svetu, pa mora da se pakuje veoma pažljivo. Ne smete da ih slažete jednu na drugu, a u svakom pakovanju morate da ostavite i prostor za vazduh", kaže Robert Šiler, stručnjak za sveže proizvode u kompaniji Melissa's Produce.

Šiler napominje da uzgajivači beru bobice pre nego što postanu previše meke, a zatim ih pakuju i šalju na put do maloprodaje. Pošto su veoma meke, čak i kada su malo nedozrele, potreban im je prostor i zaštita za put koji je pred njima.

Maline Foto: stockeurope / Alamy / Profimedia

Saveti za kupovinu i čuvanje malina

Kada kupujete maline, pregledajte pakovanje da nema zgnječenih bobica. Podignite posudu i pregledajte je sa svih strana. Kod malina u plastičnim posudama, proverite ima li mrlja na podmetaču koji se nalazi na dnu. Kod onih u kartonu, potražite vlagu ili mrlje na dnu posude.

Kada konačno stignu do vaše kuhinje, malinama je potrebna dodatna pažnja. Prvo, kaže Šiler za EatingWell, treba da ih perete isključivo neposredno pre nego što planirate da ih jedete.

"Ako treba da sačekate pre posluživanja, stavite ih u frižider u njihovom originalnom pakovanju", kaže.

Hladno okruženje će, objašnjava on, sprečiti pojavu buđi.

Maline Foto: Foodcollection GesmbH / AFP / Profimedia

Kada budete spremni da uživate u malinama, moraćete da ih operete nežno, neposredno pre jela. Najefikasniji način za to je da stavite bobice u cediljku, a zatim tu cediljku potopite u veću posudu sa hladnom vodom.

"Nemojte da preskačete pranje," kaže Šiler i dodaje: "Svo voće ima prirodni zaštitni omotač koji ponekad može da izgleda kao beli praškasti sloj. To možete da primetite naročito na tamnom voću poput grožđa".

Ovaj prah, koji se naziva "pepeljak", zapravo su sićušne ljuspice voska koje pomažu u očuvanju voća i smanjuju isparavanje, a ispiranje vodom će ga ukloniti. Nežno pranje će takođe pomoći u uklanjanju prljavštine, ostataka, sredstava za prskanje ili buba koje su možda našle put do vaših bobica.

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