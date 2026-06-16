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Sezona jagoda je pri kraju, a sa njom i večno pitanje kako ovo osetljivo voće što duže sačuvati svežim. Pravilno pranje pre stavljanja u frižider ključno je za produžavanje njihove svežine, a posebno je važno za bobičasto voće, koje na taj način može znatno duže da traje.

Metoda sa sirćetom

Veliku pažnju na društvenim mrežama privukao je savet popularnog kreatora sadržaja Bobija Pariša, poznatog kao „The Grocery Store Guy”. On je pokazao svoju metodu pranja jagoda i borovnica, navodeći da kombinacija vode i blagog rastvora može pomoći u uklanjanju nečistoća i produžiti svežinu voća.

jagode Foto: Shutterstock

Prema njegovom savetu, voće treba potopiti u mešavinu vode i sirćeta u odnosu 1:3. Nakon što odstoji nekoliko minuta, potrebno ga je isprati i ostaviti da se potpuno osuši pre nego što se stavi u frižider. Parish tvrdi da se na ovaj način produžava trajnost voća i smanjuje njegovo kvarenje.

Preporuke stručnjaka

Slične savete daju i stručni izvori. Jedna od metoda je pranje jagoda pod mlazom hladne vode, uz lagano trljanje, nakon čega ih treba dobro osušiti papirnim ubrusom. Takođe se navodi da se može koristiti i blagi rastvor sirćeta ili soli, što može pomoći u uklanjanju ostataka pesticida.

Jagode Foto: Weyo / Alamy / Profimedia

Stručnjaci podsećaju da su jagode bogate vitaminima i antioksidansima i da njihova redovna konzumacija doprinosi zdravoj ishrani. Naglašava se i važnost svakodnevnog unosa voća i povrća u okviru uravnotežene ishrane, u skladu sa preporukama zdravstvenih institucija o minimalnim količinama za očuvanje zdravlja.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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