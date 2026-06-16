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Da li je kukuruz iz konzerve zdraviji od smrunutog

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Pri odabiru smrznutog ili konzervisanog kukuruza važno je obratiti pažnju na sastav i teksturu proizvoda. Kvalitetan kukuruz trebalo bi da bude obrađen ubrzo nakon berbe, a zrna ujednačene veličine, žive boje i postojane teksture.

Kod konzervisanog kukuruza preporučuje se izbor proizvoda sa jednostavnom listom sastojaka, bez nepotrebnih dodataka poput veće količine soli, šećera ili mešavina začina. Prednost imaju varijante sa nižim sadržajem natrijuma, a previše mekana zrna mogu ukazivati na intenzivniju obradu.

Smrznuti kukuruz često bolje zadržava teksturu, boju i prirodan ukus zrna zahvaljujući brzom zamrzavanju neposredno nakon berbe. Zbog minimalne obrade i očuvane svežine, mnogi ga smatraju najsličnijom alternativom svežem kukuruzu.

Da li je kukuruz iz konzerve zdraviji od smrunutog Foto: Profimedia

Primena u kuhinji

I smrznuti i konzervisani kukuruz imaju svoje mesto u kuhinji, u zavisnosti od vrste jela.

Smrznuti kukuruz se dobro uklapa u jela iz woka, priloge, tople salate, supe i jela sa pirinčem, jer zrna uglavnom zadržavaju čvrstoću tokom pripreme. Konzervisani kukuruz je praktičan izbor za brze recepte poput hladnih salata, nadeva i jela u kojima tekstura nije presudan faktor.

Ipak, ni smrznuti ni konzervisani kukuruz ne mogu u potpunosti zameniti ukus i teksturu svežeg kukuruza u klipu, koji je obično slađi, sočniji i hrskaviji.

Umesto pokušaja da se postigne ukus svežeg kukuruza, obe vrste je najbolje koristiti u jelima u kojima njihove karakteristike dolaze do izražaja, poput salata, činija sa pirinčem ili supa. Smrznuti kukuruz može dobiti dodatnu aromu kratkim pečenjem na jako zagrejanoj tavi, pri čemu dolazi do blage karamelizacije zrna.

Da li je kukuruz iz konzerve zdraviji od smrunutog Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Isplativost

Prilikom kupovine cena je često važan faktor. Konzervisani kukuruz je u pravilu nešto jeftiniji po pakovanju od smrznutog. Međutim, treba uzeti u obzir da se kod konzervisanog proizvoda deo cene odnosi i na tečnost u kojoj se nalazi.

Kada se uporedi cena prema stvarnoj količini kukuruznih zrna, razlika između smrznutog i konzervisanog kukuruza uglavnom je vrlo mala. Oba izbora smatraju se cenovno pristupačnim i predstavljaju praktičnu alternativu svežem kukuruzu kada on nije dostupan.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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