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Počeo je Petrovski post tokom kojeg postoje dani kada se strogo posti na vodi te je bitno za one koji ga poštuju da se na vreme informišu o pripremi jela tokom ovih dana. Mi vam donosimo jednostavan recept za sočnu, posnu pitu sa pečurkama.

Sastojci za kore: 2 šolje brašna

1/2 šolje tople vode (dodati po potrebi)

prstohvat soli

Posna pita sa pečurkama Foto: Magdalena Bujak / Alamy / Profimedia

Sastojci za punjenje: 250 g šampinjona

1 mala glavica crnog luka

250 ml mlevenog paradajza

so, biber, suvi začin – po ukusu

origano, mirođija – po ukusu

voda za premazivanje kora

Posna pita sa pečurkama Foto: Kostiantyn Kravchenko / Alamy / Profimedia

Priprema domaćih kora:

Pomešajte brašno i so, pa postepeno dodajte vodu dok ne dobijete glatko testo. Mesite ga 5–10 minuta, zatim prekrijte krpom i ostavite da odstoji 30 minuta. Nakon toga, podelite testo na manje delove i razvucite tanke kore, posipajući ih brašnom. Kore pecite u rerni na 200°C, 3–5 minuta po komadu, dok ne dobiju zlatnu boju. Pazite da ih ne prepečete!

Priprema:

Sitno iseckajte crni luk i šampinjone. Na umerenoj temperaturi dinstajte mleveni paradajz. Kada se zagreje, dodajte luk i pečurke, pa kuvajte dok fil ne postane gust. Začinite po ukusu i ostavite da se prohladi. Svaku koru premažite vodom pomešanom sa paradajzom i pospite filom. Pažljivo ih urolajte. Složite pitu u pleh i pecite na 200°C oko 30 minuta, dok ne postane zlatnosmeđa i hrskava. Čim je izvadite iz rerne, pokrijte vlažnom krpom kako bi ostala mekana.

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