Pita sa pečurkama idealna za post na vodi: Evo kako da je pripremite
Počeo je Petrovski post tokom kojeg postoje dani kada se strogo posti na vodi te je bitno za one koji ga poštuju da se na vreme informišu o pripremi jela tokom ovih dana. Mi vam donosimo jednostavan recept za sočnu, posnu pitu sa pečurkama.
Sastojci za kore:
- 2 šolje brašna
- 1/2 šolje tople vode (dodati po potrebi)
- prstohvat soli
Sastojci za punjenje:
- 250 g šampinjona
- 1 mala glavica crnog luka
- 250 ml mlevenog paradajza
- so, biber, suvi začin – po ukusu
- origano, mirođija – po ukusu
- voda za premazivanje kora
Priprema domaćih kora:
Pomešajte brašno i so, pa postepeno dodajte vodu dok ne dobijete glatko testo. Mesite ga 5–10 minuta, zatim prekrijte krpom i ostavite da odstoji 30 minuta. Nakon toga, podelite testo na manje delove i razvucite tanke kore, posipajući ih brašnom. Kore pecite u rerni na 200°C, 3–5 minuta po komadu, dok ne dobiju zlatnu boju. Pazite da ih ne prepečete!
Priprema:
Sitno iseckajte crni luk i šampinjone. Na umerenoj temperaturi dinstajte mleveni paradajz. Kada se zagreje, dodajte luk i pečurke, pa kuvajte dok fil ne postane gust. Začinite po ukusu i ostavite da se prohladi. Svaku koru premažite vodom pomešanom sa paradajzom i pospite filom. Pažljivo ih urolajte. Složite pitu u pleh i pecite na 200°C oko 30 minuta, dok ne postane zlatnosmeđa i hrskava. Čim je izvadite iz rerne, pokrijte vlažnom krpom kako bi ostala mekana.
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