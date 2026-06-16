da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Mnogi domaćini nesvesno prave veliku grešku pri čuvanju kvarljivih namirnica poput mlečnih proizvoda, svežeg mesa i zelenila, jer godinama koriste pogrešan režim rada frižidera usled nerazumevanja njegovog mehanizma. Bez obzira na to da li se u kuhinji nalazi klasičan samostojeći aparat ili savremeni ugradni model, unutrašnjost skoro svakog od njih krije mali rotirajući regulator, uglavnom smešten u gornjem delu ili pored vrata.

Iako deluje sasvim prosto, ta skala sa ciframa redovno zbunjuje ljude. Glavna zabluda leži u tome što ucrtane brojke ne označavaju konkretne podoke u stepenima Celzijusa, već nivo intenziteta rada motora. Shodno tome, odabir više cifre pokreće intenzivnije hlađenje, što je suprotno od onoga što većina intuitivno pomisli.

Šta znače brojevi na tasteru frižidera Foto: purplefence / Alamy / Profimedia

Jedan član internet platforme Reddit slikovito je rešio ovu nedoumicu: "Veći broj znači hladnije… brojevi označavaju snagu hlađenja. Ako podesite točkić na 5, frižider će biti najhladniji".

Zabluda da jedinica na skali garantuje temperaturu od jednog stepena iznad nule često uzrokuje ozbiljne probleme. Hrana može prevremeno istrunuti ako unutrašnjost ostane pretopla, dok previsoka postavka dovodi do neželjenog zamrzavanja namirnica i stvaranja ledenih naslaga na unutrašnjim zidovima uređaja, prenosi medij Ekspres.co.

Pravu pometnju unose i specifične serije aparata koje na displeju zaista pokazuju tačnu temperaturu, mada su takve varijante znatno ređe na tržištu. Iz tog razloga je od ključnog značaja detaljno utvrditi princip rada sopstvenog modela.

Akustični test za proveru rada kompresora

Profesionalci iz ove industrije predlažu vrlo praktičan i brz trik. Dovoljno je da pomerite regulator u bilo kom smeru i pažljivo oslušnete rad motora koji se nalazi na poleđini aparata. Ukoliko uređaj već tiho zuji, a vi pomeranjem ka većoj vrednosti izazovete prekid tog zvuka, to znači da ste zapravo podigli temperaturu. Sistem se gasi jer je procenio da je unutrašnjost već dovoljno rashlađena za taj nivo.

Mnogi pogrešno podešavaju temperatur frižidera Foto: Naslovna: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Nasuprot tome, ako se motor aktivira i počne da radi tek nakon što ste pomerili točkić, uspešno ste aktivirali snažniji režim hlađenja. Preciznije definisano:

Aktivacija motora – unutrašnjost se dodatno rashlađuje

Isključivanje motora – temperatura unutar komore raste Sačuvajte svežinu namirnica bez leda

Mada na prvi pogled ove smernice deluju zbunjujuće, reč je o najefikasnijoj metodi da uočite kako se vaš kućni aparat ponaša u praksi. Primena ovog jednostavnog pravila trajno rešava problem nepotrebnog bacanja namirnica i sprečava nakupljanje dosadnog leda na unutrašnjim površinama.

Pogledajte video: Kako najbrže srediti frižider