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Tokom pripreme aviona za poletanje i sletanje, putnici se često susreću sa nizom pravila koja im mogu delovati dosadno ili suvišno. Među njima je i obavezno podizanje roletni na prozorima. Iako mnogi misle da je reč o hiru avio-kompanija, stručnjaci iz oblasti avijacije objašnjavaju da ova jednostavna akcija ima ključnu ulogu u spasavanju života u hitnim situacijama.

Zašto su poletanje i sletanje najkritičnije faze leta?

Prema podacima specijalističke grupe za letačke operacije pri Kraljevskom aeronautičkom društvu, poletanje i sletanje se smatraju statistički najopasnijim delovima putovanja. Zbog toga se u tim trenucima primenjuju najstroža bezbednosna pravila.

Jedno od njih je obavezno postavljanje sedišta u potpuno uspravan položaj. U tom položaju, konstrukcija sedišta se mehanički blokira, pružajući putniku maksimalnu zaštitu od udara. Pored toga, uspravno sedenje sprečava da putnik sklizne ispod sigurnosnog pojasa u slučaju naglog i silovitog kočenja. Međutim, podizanje roletni krije još kompleksniju bezbednosnu logiku.

Putnici u avionu
Zašto roletne u avionu trebaju biti podignute Foto: Stefano Paterna / Alamy / Profimedia

Prilagođavanje oka na spoljašnje svetlo: Sekunde koje život znače

Jedan od glavnih razloga za podizanje roletni objašnjava poznata organizacija za obuku pilota BAA Training, kao i popularni pilot i jutjuber poznat pod imenom Captain Joe. Ova procedura je direktno povezana sa još jednim pravilom koje putnici često primećuju - prigušivanjem svetla u kabini.

Kada se svetla u avionu priguše, a roletne podignu, ljudsko oko se prirodno privikava na nivo svetlosti koji vlada izvan letelice. Ako se avion kreće danju, unutrašnjost će biti osvetljena prirodnim svetlom; ako se leti noću, oči putnika će se navići na mrak.

U slučaju nepredviđenih okolnosti i potrebe za hitnom evakuacijom, putnici i posada neće izgubiti dragoceno vreme na prilagođavanje vida. Da je kabina ostala potpuno osvetljena, nagli izlazak u mrak ili na jarko sunce izazvao bi privremeno slepilo i paniku, što bi usporilo napuštanje aviona.

Pogled kroz prozor kao "oči" posade i spasilaca

Drugi, podjednako važan razlog jeste mogućnost stalnog nadgledanja situacije van aviona. Kroz otvorene prozore, kabinsko osoblje (ali i sami putnici) može uočiti prve znake tehničkih problema, kao što su otkazivanje motora, varničenje ili oštećenje krila, i odmah alarmirati pilote.

Sedišta u avionu
Zašto roletne u avionu trebaju biti podignute Foto: Christian Ostmo / Alamy / Profimedia

Ukoliko dođe do udesa, otvoreni prozori omogućavaju stjuardesama da u deliću sekunde procene koja strana aviona je bezbedna za evakuaciju. Na taj način se izbegava otvaranje izlaza u slučaju opasnosti koji vode direktno prema požaru ili prepreka na pisti. Istovremeno, spoljašnje spasilačke ekipe mogu kroz prozore lakše da procene situaciju u unutrašnjosti aviona i lociraju putnike.

Tajanstveni crni trouglovi iznad sedišta

Kao zanimljivost, stručnjaci ukazuju i na male crne trouglove koji se mogu videti na zidovima kabine iznad određenih prozora. Ove nalepnice nisu tu slučajno – one signaliziraju osoblju sa kog sedišta se pruža najbolji vizuelni pregled zakrilaca i krila aviona. U slučaju sumnje na kvar, stjuardese će pogledati upravo kroz te prozore kako bi proverile u kakvom su stanju ključni delovi letelice.

(Kurir.rs/Blic)

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VIDEO: Stjuardesa o jeftinim avio letovima

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Stjuardesa o jeftinim avio letovima Izvor: Tiktok/notcierra_mistt