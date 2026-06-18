Nišlijki deka kupio silikone, pa maznula milionera: Muž je okovao zlatom, a ovako je izgledala pre operacija - pokazala i dedu
Srpska influenserka Milica Polskaja godinama privlači pažnju javnosti luksuznim načinom života, skupocenim nakitom i putovanjima, ali i pričama o estetskim zahvatima koje nikada nije pokušavala da sakrije.
Nedavno je boravila u Srbiji, gde je posetila roditelje u Nišu, kao i baku i deku. Društvo joj je pravio suprug, uspešni biznismen čiji identitet i dalje ne želi da otkrije javnosti, iako se njegovo lice ranije moglo videti na pojedinim objavama.
Milica sa suprugom, koji je milioner i njihovo petoro dece živi u Kazahstanu, a na društvenim mrežama redovno pokazuje delove raskošnog života, od luksuznih poklona i nakita do enterijera porodične vile.
Otkrila ko joj je platio prvu operaciju grudi
Milica je ranije otvoreno govorila o estetskim korekcijama, navodeći da je operisala nos, uvećala usne i grudi. Posebnu pažnju privukla je njena izjava da joj je novac za prvu operaciju grudi zapravo ostavio deka.
- Što se tiče mojih grudi, deka je sestri i meni ostavio određenu sumu novca u banci koju smo mogle da potrošimo kada napunimo 18 godina, a ja sam rešila da ih potrošim na operaciju, tako je i nastala izjava 'Deka mi je kupio prve grudi - objasnila je i dodala:
- Ne planiram još uvek ništa više da radim na sebi, ne želim da preterujem. Uradila sam nos, usne i grudi i trenutno sam zadovoljna svojim barbi izgledom.
Tokom poslednje posete Srbiji fotografisala se i sa dekom, ponovo se našalivši na račun izjave koja je svojevremeno izazvala brojne reakcije.
Fotografije iz mladosti privukle veliku pažnju
Na društvenim mrežama pojavile su se i Milicine fotografije iz perioda pre estetskih intervencija. Na njima se vidi da je i tada imala vitku figuru i prepoznatljive crte lica.
Iako se o njenom izgledu često polemiše, Polskaja ne krije da je određene korekcije uradila jer je želela, kao ni da je zadovoljna rezultatom.
Pogledajte u galeriji njene fotografije pre operacija:
Od izbora za mis do života u inostranstvu
Milica Vidosavljević, kako glasi njeno devojačko prezime, rođena je u Boru, a kasnije se preselila u Niš zbog studija. Godine 2010. pobedila je na izboru za mis, nakon čega je njen život krenuo potpuno drugačijim pravcem.
Napustila je Pravni fakultet i odselila se u Dubai, gde je najpre radila kao manekenka, a potom i kao menadžer u jednom poznatom klubu. Upravo je taj posao, prema njenim ranijim pričama, predstavljao važnu prekretnicu.
U Dubaiju je upoznala sadašnjeg supruga, sa kojim danas živi u Almatiju. Iako se u javnosti često opisuje kao kazahstanski biznismen, Milica je navodila da je poreklom iz Rusije.
Vila ima teretanu, spa, bioskop i dva bazena
Posebnu pažnju njenih pratilaca privlači dom u kojem živi sa porodicom. Milica je svojevremeno otkrila da je kuća toliko velika da ni sama nije sigurna koliko tačno prostorija ima.
- Na jednom spratu imamo oko 15 soba, 4 kupatila, garderober, ne znam da li se to računa - istakla je Milica i dodala:
Pored velikog broja soba, vila poseduje privatnu teretanu, spa-centar i bioskop, u kojem porodica provodi slobodno vreme.
- Lift treba da stigne, imamo sve napravljeno, ali još treba da stigne. Sređujemo bazen, imamo ih dva, unutrašnji i spoljašnji. Za mesec dana trebalo bi da krenemo sa bazenom, ogromna je kuća, nikada ne može da se zaustavi posao.
Pogledajte u galeriji i vitku figuru Milice Polskaja nakon 5 dece:
Na njenim objavama često se mogu videti luksuzne torbe, cipele, haljine i komadi nakita koje dobija od supruga. Dok pojedini komentarišu da ju je partner razmazio, Milica ističe da muškarac treba da vodi računa o svojoj supruzi.
Zašto krije identitet supruga?
Iako se o njenom bračnom životu mnogo govori, influenserka i dalje ne želi da otkrije ime i poslovne detalje svog izabranika.
Pogledajte u galeriji i kako izgleda njen muž koji je okupao u zlatu:
- Doći će i taj dan kada ću pokazati svog supruga, ali za sada ne razmišljam o tome. Svi već znaju kako on izgleda, ali ja ne želim da otkrivam njegov identitet, jer se bavi ozbiljnim poslom. Moj blogerski život je pomalo neozbiljan i samim tim je najbolje za oboje ovako - objasnila je ranije Milica.
Video: Milica Polskaja odgovara na škakljiva pitanja