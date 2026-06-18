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Srpska influenserka Milica Polskaja godinama privlači pažnju javnosti luksuznim načinom života, skupocenim nakitom i putovanjima, ali i pričama o estetskim zahvatima koje nikada nije pokušavala da sakrije.

Nedavno je boravila u Srbiji, gde je posetila roditelje u Nišu, kao i baku i deku. Društvo joj je pravio suprug, uspešni biznismen čiji identitet i dalje ne želi da otkrije javnosti, iako se njegovo lice ranije moglo videti na pojedinim objavama.

Milica Polskaja uživa u luksuzu (6).png
Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Milica sa suprugom, koji je milioner i njihovo petoro dece živi u Kazahstanu, a na društvenim mrežama redovno pokazuje delove raskošnog života, od luksuznih poklona i nakita do enterijera porodične vile.

Otkrila ko joj je platio prvu operaciju grudi

Milica je ranije otvoreno govorila o estetskim korekcijama, navodeći da je operisala nos, uvećala usne i grudi. Posebnu pažnju privukla je njena izjava da joj je novac za prvu operaciju grudi zapravo ostavio deka.

Milica Polskaja sa dekom koji je platio silikone
Milica Polskaja sa dekom koji je platio silikone Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Što se tiče mojih grudi, deka je sestri i meni ostavio određenu sumu novca u banci koju smo mogle da potrošimo kada napunimo 18 godina, a ja sam rešila da ih potrošim na operaciju, tako je i nastala izjava 'Deka mi je kupio prve grudi - objasnila je i dodala:

- Ne planiram još uvek ništa više da radim na sebi, ne želim da preterujem. Uradila sam nos, usne i grudi i trenutno sam zadovoljna svojim barbi izgledom.

Milica Polskaja uživa u luksuzu (7).png
Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Tokom poslednje posete Srbiji fotografisala se i sa dekom, ponovo se našalivši na račun izjave koja je svojevremeno izazvala brojne reakcije.

Fotografije iz mladosti privukle veliku pažnju

Milica Polskaja
Milica Polskaja Foto: MilicaPolskaya/Instagram

Na društvenim mrežama pojavile su se i Milicine fotografije iz perioda pre estetskih intervencija. Na njima se vidi da je i tada imala vitku figuru i prepoznatljive crte lica.

Iako se o njenom izgledu često polemiše, Polskaja ne krije da je određene korekcije uradila jer je želela, kao ni da je zadovoljna rezultatom.

Pogledajte u galeriji njene fotografije pre operacija:

Milica Polskaja pre operacija Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Od izbora za mis do života u inostranstvu

Milica Vidosavljević, kako glasi njeno devojačko prezime, rođena je u Boru, a kasnije se preselila u Niš zbog studija. Godine 2010. pobedila je na izboru za mis, nakon čega je njen život krenuo potpuno drugačijim pravcem.

Napustila je Pravni fakultet i odselila se u Dubai, gde je najpre radila kao manekenka, a potom i kao menadžer u jednom poznatom klubu. Upravo je taj posao, prema njenim ranijim pričama, predstavljao važnu prekretnicu.

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Foto: Milica polskaja/tiktok

U Dubaiju je upoznala sadašnjeg supruga, sa kojim danas živi u Almatiju. Iako se u javnosti često opisuje kao kazahstanski biznismen, Milica je navodila da je poreklom iz Rusije.

Vila ima teretanu, spa, bioskop i dva bazena

Posebnu pažnju njenih pratilaca privlači dom u kojem živi sa porodicom. Milica je svojevremeno otkrila da je kuća toliko velika da ni sama nije sigurna koliko tačno prostorija ima.

Milica Polskaja uživa u luksuzu (1).png
Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Na jednom spratu imamo oko 15 soba, 4 kupatila, garderober, ne znam da li se to računa - istakla je Milica i dodala:

Pored velikog broja soba, vila poseduje privatnu teretanu, spa-centar i bioskop, u kojem porodica provodi slobodno vreme.

- Lift treba da stigne, imamo sve napravljeno, ali još treba da stigne. Sređujemo bazen, imamo ih dva, unutrašnji i spoljašnji. Za mesec dana trebalo bi da krenemo sa bazenom, ogromna je kuća, nikada ne može da se zaustavi posao.

Pogledajte u galeriji i vitku figuru Milice Polskaja nakon 5 dece:

Milica Polskaja u kupaćem kostimu Foto: Instagram/mmm_still_limited_edition, Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Na njenim objavama često se mogu videti luksuzne torbe, cipele, haljine i komadi nakita koje dobija od supruga. Dok pojedini komentarišu da ju je partner razmazio, Milica ističe da muškarac treba da vodi računa o svojoj supruzi.

Zašto krije identitet supruga?

Iako se o njenom bračnom životu mnogo govori, influenserka i dalje ne želi da otkrije ime i poslovne detalje svog izabranika.

Pogledajte u galeriji i kako izgleda njen muž koji je okupao u zlatu:

Milica Polskaja udata je za biznismena iz Kazahstana sa kojim ima petoro dece Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Doći će i taj dan kada ću pokazati svog supruga, ali za sada ne razmišljam o tome. Svi već znaju kako on izgleda, ali ja ne želim da otkrivam njegov identitet, jer se bavi ozbiljnim poslom. Moj blogerski život je pomalo neozbiljan i samim tim je najbolje za oboje ovako - objasnila je ranije Milica.

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 Video: Milica Polskaja odgovara na škakljiva pitanja

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Milica Polskaja  Izvor: TIktok/@milica_polskaya