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Srpska influenserka Milica Polskaja godinama privlači pažnju javnosti luksuznim načinom života, skupocenim nakitom i putovanjima, ali i pričama o estetskim zahvatima koje nikada nije pokušavala da sakrije.

Nedavno je boravila u Srbiji, gde je posetila roditelje u Nišu, kao i baku i deku. Društvo joj je pravio suprug, uspešni biznismen čiji identitet i dalje ne želi da otkrije javnosti, iako se njegovo lice ranije moglo videti na pojedinim objavama.

Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Milica sa suprugom, koji je milioner i njihovo petoro dece živi u Kazahstanu, a na društvenim mrežama redovno pokazuje delove raskošnog života, od luksuznih poklona i nakita do enterijera porodične vile.

Otkrila ko joj je platio prvu operaciju grudi

Milica je ranije otvoreno govorila o estetskim korekcijama, navodeći da je operisala nos, uvećala usne i grudi. Posebnu pažnju privukla je njena izjava da joj je novac za prvu operaciju grudi zapravo ostavio deka.

Milica Polskaja sa dekom koji je platio silikone Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Što se tiče mojih grudi, deka je sestri i meni ostavio određenu sumu novca u banci koju smo mogle da potrošimo kada napunimo 18 godina, a ja sam rešila da ih potrošim na operaciju, tako je i nastala izjava 'Deka mi je kupio prve grudi - objasnila je i dodala:

- Ne planiram još uvek ništa više da radim na sebi, ne želim da preterujem. Uradila sam nos, usne i grudi i trenutno sam zadovoljna svojim barbi izgledom.

Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Tokom poslednje posete Srbiji fotografisala se i sa dekom, ponovo se našalivši na račun izjave koja je svojevremeno izazvala brojne reakcije.

Fotografije iz mladosti privukle veliku pažnju

Milica Polskaja Foto: MilicaPolskaya/Instagram

Na društvenim mrežama pojavile su se i Milicine fotografije iz perioda pre estetskih intervencija. Na njima se vidi da je i tada imala vitku figuru i prepoznatljive crte lica.

Iako se o njenom izgledu često polemiše, Polskaja ne krije da je određene korekcije uradila jer je želela, kao ni da je zadovoljna rezultatom.

Pogledajte u galeriji njene fotografije pre operacija:

1/5 Vidi galeriju Milica Polskaja pre operacija Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Od izbora za mis do života u inostranstvu

Milica Vidosavljević, kako glasi njeno devojačko prezime, rođena je u Boru, a kasnije se preselila u Niš zbog studija. Godine 2010. pobedila je na izboru za mis, nakon čega je njen život krenuo potpuno drugačijim pravcem.

Napustila je Pravni fakultet i odselila se u Dubai, gde je najpre radila kao manekenka, a potom i kao menadžer u jednom poznatom klubu. Upravo je taj posao, prema njenim ranijim pričama, predstavljao važnu prekretnicu.

Foto: Milica polskaja/tiktok

U Dubaiju je upoznala sadašnjeg supruga, sa kojim danas živi u Almatiju. Iako se u javnosti često opisuje kao kazahstanski biznismen, Milica je navodila da je poreklom iz Rusije.

Vila ima teretanu, spa, bioskop i dva bazena

Posebnu pažnju njenih pratilaca privlači dom u kojem živi sa porodicom. Milica je svojevremeno otkrila da je kuća toliko velika da ni sama nije sigurna koliko tačno prostorija ima.

Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Na jednom spratu imamo oko 15 soba, 4 kupatila, garderober, ne znam da li se to računa - istakla je Milica i dodala:

Pored velikog broja soba, vila poseduje privatnu teretanu, spa-centar i bioskop, u kojem porodica provodi slobodno vreme.

- Lift treba da stigne, imamo sve napravljeno, ali još treba da stigne. Sređujemo bazen, imamo ih dva, unutrašnji i spoljašnji. Za mesec dana trebalo bi da krenemo sa bazenom, ogromna je kuća, nikada ne može da se zaustavi posao.

Pogledajte u galeriji i vitku figuru Milice Polskaja nakon 5 dece:

1/12 Vidi galeriju Milica Polskaja u kupaćem kostimu Foto: Instagram/mmm_still_limited_edition, Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Na njenim objavama često se mogu videti luksuzne torbe, cipele, haljine i komadi nakita koje dobija od supruga. Dok pojedini komentarišu da ju je partner razmazio, Milica ističe da muškarac treba da vodi računa o svojoj supruzi.

Zašto krije identitet supruga?

Iako se o njenom bračnom životu mnogo govori, influenserka i dalje ne želi da otkrije ime i poslovne detalje svog izabranika.

Pogledajte u galeriji i kako izgleda njen muž koji je okupao u zlatu:

1/17 Vidi galeriju Milica Polskaja udata je za biznismena iz Kazahstana sa kojim ima petoro dece Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

- Doći će i taj dan kada ću pokazati svog supruga, ali za sada ne razmišljam o tome. Svi već znaju kako on izgleda, ali ja ne želim da otkrivam njegov identitet, jer se bavi ozbiljnim poslom. Moj blogerski život je pomalo neozbiljan i samim tim je najbolje za oboje ovako - objasnila je ranije Milica.

Video: Milica Polskaja odgovara na škakljiva pitanja