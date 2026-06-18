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Mnogi pažljivo peru voće i povrće pre konzumacije, ali orašasti plodovi i suvo voće često završe na stolu bez ikakve pripreme. Ipak, stručnjaci za bezbednost hrane upozoravaju da proizvodi koji se prodaju na meru prolaze dug put od proizvodnje do kupca i da tokom tog procesa mogu biti izloženi prašini, mikroorganizmima i brojnim kontaktima sa ljudima.

Suvo voće se često suši na otvorenom, transportuje u džakovima i skladišti u uslovima koji nisu uvek idealni. Tokom čuvanja i prodaje na površini se mogu zadržati čestice prašine, kvasci i različiti mikroorganizmi. Zbog toga stručnjaci preporučuju da suvo voće pre upotrebe obavezno operete, naročito ako ga konzumiraju deca, starije osobe ili ljudi sa oslabljenim imunitetom.

Ukoliko suve kajsije, suve šljive ili grožđice izgledaju neuobičajeno sjajno i imaju intenzivnu boju, preporučuje se da ih dobro isperete toplom vodom i ostavite da odstoje 10 do 15 minuta.

Suvo voće Foto: Shutterstock

Zašto je važno prati suvo grožđe i kajsije

Kako bi proizvodi duže zadržali privlačan izgled, proizvođači ponekad koriste konzervanse, poput sumpor-dioksida. Zahvaljujući tome, suve kajsije ostaju jarko narandžaste, a grožđice izgledaju svežije i privlačnije.

Pranje pod mlazom vode može ukloniti značajan deo materija koje se nalaze na površini proizvoda, dok dodatno potapanje doprinosi njihovom temeljnijem čišćenju.

Nakon pranja, suvo voće osušite papirnim ubrusom kako biste uklonili višak vlage.

Da li treba prati orašaste plodove?

Orašasti plodovi podležu nešto drugačijim pravilima. Plodovi u ljusci imaju prirodnu zaštitu, pa je rizik od zagađenja jezgra manji. Ipak, pošto ljuska tokom transporta i prodaje dolazi u kontakt sa rukama i različitim površinama, preporučuje se da je isperete pre lomljenja.

Sa očišćenim orašastim plodovima situacija je drugačija. Njihova površina jeste izložena prašini i vazduhu, ali stručnjaci uglavnom ne preporučuju pranje. Vlaga može da ubrza kvarenje, utiče na ukus i poveća rizik od razvoja buđi tokom skladištenja.

Orašasti plodovi i suvo voće Foto: Shutterstock

Umesto pranja, preporučuje se da ih kratko prosušite u rerni na temperaturi od 100 do 120 stepeni, u trajanju od 10 do 15 minuta.

Opasnost koja se ne vidi

Jedan od najvećih problema kod nepravilno skladištenih orašastih plodova jeste pojava plesni iz roda Aspergillus. Određene vrste ovih gljivica mogu da proizvode aflatoksine, supstance koje se smatraju potencijalno štetnim po zdravlje.

Poseban problem predstavlja činjenica da zaraženi plodovi često izgledaju potpuno normalno. Zbog toga je važno da pre konzumacije pažljivo pregledate orašaste plodove i bez oklevanja odbacite one koji imaju neuobičajen miris, vidljive tragove buđi ili izmenjen ukus.

Pravilno čuvanje orašastih plodova i suvog voća

Čak i najkvalitetniji proizvodi mogu brzo da izgube svežinu ukoliko se ne skladište pravilno.

Najbolje je da veće količine podelite u nekoliko manjih posuda sa hermetičkim poklopcem. Na taj način sadržaj će biti manje izložen vazduhu prilikom svakog otvaranja.

- Orašaste plodove čuvajte na hladnom mestu ili u frižideru.

- Suvo voće držite u suvoj i dobro zatvorenoj ambalaži.

- Izbegavajte izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i vlazi.

Orašasti plodovi Foto: Shutterstock

Kada je pranje obavezno

Ako suvo voće koristite za pripremu kompota, kolača, kaša ili obroka za decu, preporučuje se da ga pre upotrebe operete. Na taj način uklonićete površinske nečistoće i dodatno povećati bezbednost namirnica pre termičke obrade.

Nekoliko minuta posvećenih pranju i pravilnom čuvanju može značajno doprineti kvalitetu i bezbednosti hrane koju svakodnevno konzumirate. Upravo zato stručnjaci savetuju da ovu jednostavnu naviku usvojite i primenjujete svaki put kada kupujete suvo voće i orašaste plodove, posebno one koji se prodaju na meru.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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