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Ovogodišnje Svetsko prvenstvo u fudbalu održava se u SAD, Meksiku i Kanadi, a povezalo je milione ljudi iz celog sveta. Mnogi su pronašli nove prijatelje, a neki su se čak upustili i u romantične avanture, od kojih neke imaju potencijal da postanu ozbiljnije veze. Jedna od njih je Marija Alehandra Paz, koja nije ni razmišljala o pronalasku idealnog partnera u Los Anđelesu.

Međutim, sasvim slučajno je naišla na muškarca koji joj se odmah svideo. "Svetsko prvenstvo samo po sebi promenilo je moj ljubavni život nabolje", rekla je Paz za New York Post. Svog potencijalnog budućeg partnera upoznala je tokom duela SAD i Paragvaja prošlog petka.

"Postoji nešto zaista čarobno u sportu koji spaja ljude", dodala je Paz, koja nije bila na samoj utakmici. Međutim, s mogućim novim dečkom proslavila je utakmicu na FIFA Fan Festivalu.

Paz, koja je navijala za Paragvaj, nije imala nameru da traži ljubav kada je stigla na festival. Jednostavno je u jednom trenutku morala da ode u toalet, a tada je i upoznala 27-godišnjeg muškarca iz Los Anđelesa, gde i sama živi. Iako je navijao za suprotni tim, njihovi pogledi su se sreli dok su čekali u dugom redu za mobilni WC.

Prisetila se kako je morala da se suoči s dvema devojkama koje su pokušale da se proguraju u redu za toalet, što ona nije dozvolila. Nakon što je uspela da ih spreči, Paz je započela slatki razgovor s muškarcem, a na kraju su zajedno uživali u ostatku utakmice.

Iako joj se dečko brzo svideo, Paz je priznala da to nije bila ljubav na prvi pogled. Međutim, brzo su kliknuli. "Razgovor je bio lagan, tekao je, a hemija se odmah pojavila", ispričala je Paz, koja već neko vreme nema sreće kada je u pitanju ljubavni život.

"Izlasci u Los Anđelesu kao pokušaj odabira savršenog avokada u prodavnici. Ili je tvrd kao kamen ili ni blizu spreman, ili već pokvaren. A ako konačno pronađete dobar, do trenutka kada budete spremni za njega, on se pokvari jer ste predugo čekali ili vas nije čekao", ispričala je ona, dodavši da je "avokado" koji je odabrala na SP-u srećno zreo za branje.

"Definitivno ne navijamo za isti tim. Kad je Paragvaj zabio, skočila sam vrišteći i slaveći, dok je on samo sedeo i gledao me s poda. Čak sam prosula i malo piva po njemu, a kad sam se izvinila što sam se malo previše uzbudila, on je jednostavno rekao: ‘Nema potrebe za izvinjavanjem, sve je u redu‘", prisetila se navijačica.

Nakon utakmice razmenili su brojeve i već sledećeg dana izašli na prvi dejt. "Dejt je bio samo piće i bilijar, ali na kraju smo razgovarali satima. Imamo toliko toga zajedničkog – putovanja, fitnes, vrednosti – a povezanost je, iskreno, bila sjajna. Veče smo završili u foto-kabini, što je zapravo bila njegova ideja nakon što je pobedio u bilijaru. I nekako je ta fotografija zabeležila naš prvi poljubac", ispričala je presrećna Paz.

Zasluge za uspešan dejt pripisuje, kako kaže, snagama FIFA-e.

"U svim tim godinama izlazaka nikada pre nisam upoznala nekoga uživo kao sada. Iskreno, mislim da je to zbog atmosfere i osećaja kolektivnog uzbuđenja i zajedništva koje je Svetsko prvenstvo stvorilo u Los Anđelesu. Hvala vam što ste stvorili prostor koji je pristupačan i gostoljubiv za sve vrste ljudi, da se okupe, povežu i slave. Možda možete da nam sponzorišete sledeći sastanak", nahvalila je ona FIFA-u.

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