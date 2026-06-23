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Beograd je oduvek važio za prestonicu stila na Balkanu, ali kompliment koji je pre nekoliko decenija stigao od jednog od najvećih imena u istoriji mode, Pjera Kardena, i danas se prepričava kao dokaz zlatnog doba jugoslovenske elegancije.

Karden, čovek koji je redefinisao visoku modu, tokom boravka u glavnom gradu tadašnje Jugoslavije, ostao je zatečen onim što je video na ulicama.

Centar modnih zbivanja tog vremena bio je čuveni "Jugoeksport", a upravo je tamo Karden doživeo iznenađenje koje ga je navelo na tvrdnju da su Beograđanke stilski ispred žena u svetskim metropolama poput Njujorka.

"Iskreno govoreći, našao sam se ispred 'Jugoeksporta' u centru grada i bio sam veoma iznenađen kada sam video da su žene bolje obučene nego žene u Njujorku," rekao je Karden Momi Kaporu.

Za kreatora koji je navikao na luksuz Pariza, beogradske ulice nisu delovale nimalo drugačije.

"Ne poznajem dobro čitav grad, ali tamo gde sam prolazio, ljudi su bili veoma dobro obučeni. Nema razlike između Francuskinja, Nemica i vaših žena. Nikakvih razlika", zaključio je tada Karden.

Šta se promenilo do danas?

Decenije su prošle, modna industrija se transformisala, a "Jugoeksport" je postao deo istorije. Gde je Beograd na modnoj mapi danas?

Dok je Kardenovo vreme krasila unikatna elegancija i kvalitetni domaći materijali, današnji Beograd karakteriše neverovatan miks globalnih trendova, ulične kulture i autentičnog beogradskog prkosa. Iako je "brza moda" učinila da svi gradovi sveta liče jedan na drugi, da li Beograđanke i dalje uspevaju da zadrže poseban "šmek"?

VIDEO: Didi Džej na glamuroznoj paradi svetskog dizajnera Pjera Kardena