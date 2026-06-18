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Letnje večeri na terasi često pokvare komarci, a mnogi tada posežu za sprejevima, električnim aparatima i različitim hemijskim preparatima. Ipak, prostor za odmor može se zaštititi i na prirodniji način – pažljivim izborom biljaka čiji jaki mirisi ne prijaju dosadnim insektima.

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Lavanda, bosiljak, nana, matičnjak i limunska trava nisu samo dekoracija. Pravilno raspoređene oko stola, prozora ili ulaza, mogu da budu koristan dodatak drugim merama zaštite, a istovremeno će balkon ili dvorište učiniti lepšim i prijatnijim.

Napravite mirisnu barijeru oko mesta za sedenje

Jedna saksija verovatno neće napraviti veliku razliku, ali nekoliko aromatičnih biljaka postavljenih oko prostora u kojem najčešće boravite može da pomogne.

Najbolje je da ih rasporedite pored stola i stolica, uz vrata koja vode u kuću, na prozorske daske ili duž ograde terase. Kada vetar pokrene listove, miris se lakše širi, a dodatno se oslobađa kada biljku blago dodirnete.

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Ipak, važno je imati realna očekivanja. Biljke neće potpuno ukloniti komarce, ali mogu da doprinesu tome da ih bude manje, naročito kada se kombinuju sa mrežama na prozorima i uklanjanjem stajaće vode.

Lavanda je idealna za sunčane terase

Lavanda je dobar izbor za balkone i dvorišta koja tokom dana imaju mnogo sunca. Njeni ljubičasti cvetovi izgledaju dekorativno, dok snažan miris može da smeta komarcima i drugim insektima.

Foto: RINA

Ova biljka ne voli stalno vlažnu zemlju. Potrebna joj je saksija sa dobrom drenažom i umereno zalivanje. Ako se koren dugo nalazi u mokrom zemljištu, biljka može brzo da propadne.

Lavandu možete postaviti pored ulaznih vrata, prozora ili prostora za odmor, ali joj obavezno obezbedite dovoljno svetlosti.

Bosiljak istovremeno štiti i obogaćuje kuhinju

Bosiljak je praktičan jer se lako uzgaja u saksiji, lepo miriše i može da se koristi u pripremi hrane. Njegova intenzivna aroma jedan je od razloga zbog kojih ga mnogi drže u blizini prozora i stolova na otvorenom.

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Potrebno mu je dosta svetlosti i redovno zalivanje, ali ne podnosi vodu koja se dugo zadržava u podmetaču. Često branje vrhova podstiče biljku da se grana i ostane bujna tokom leta.

Nekoliko saksija bosiljka može da bude korisno rešenje za manje terase na kojima nema mnogo prostora za ukrasne biljke.

Limunska trava širi jak citrusni miris

Limunska trava poznata je po svežem mirisu citrusa, zbog čega se često koristi i u proizvodima namenjenim zaštiti od insekata.

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Voli toplotu, sunce i redovno zalivanje, pa joj tokom vrelih dana treba posvetiti malo više pažnje. U hladnijim krajevima teško podnosi zimu na otvorenom, zbog čega se najčešće gaji u saksiji koja se pred zahlađenje može uneti u kuću.

Pošto može dosta da poraste, najbolje je smestiti je u veću posudu i postaviti blizu prostora za sedenje.

Nana i matičnjak lako uspevaju, ali se brzo šire

Nana i matičnjak spadaju među zahvalnije biljke za početnike. Ne traže komplikovanu negu, brzo se razvijaju i imaju snažan miris koji se lako širi po terasi.

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Međutim, upravo zbog brzog rasta mogu da potisnu druge biljke ako se posade direktno u leju. Zato ih je sigurnije držati u odvojenim saksijama ili žardinjerama.

Nana voli nešto više vlage i može da uspeva u polusenci, dok matičnjak dobro podnosi različite uslove. Njihovi listovi mogu da se koriste i za čaj, limunadu i letnje napitke.

Pojedine biljke pomažu stomaku kada mu tokom praznika otežate posao Foto: Shutterstock

Mačja metvica privlači mačke, ali ne i komarce

Mačja metvica takođe ima izražen miris i može da se gaji kao deo mirisne zaštite oko terase. Lako se održava, ali se brzo širi, pa je najbolje da raste u posebnoj posudi.

Vlasnici mačaka treba da računaju na to da će ova biljka verovatno privući njihove ljubimce. Zbog toga je treba smestiti na mesto na kojem mačka neće oboriti saksiju ili oštetiti druge biljke.

Prirodna sredstva za teranje insekata u kući Foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Bez uklanjanja vode nema prave zaštite

Čak ni najmirisnija terasa neće mnogo pomoći ako se u blizini nalazi stajaća voda. Komarci se razmnožavaju u podmetačima za saksije, kantama, zapuštenim posudama, olucima i drugim mestima na kojima voda može da ostane nekoliko dana.

Zato redovno praznite podmetače, menjajte vodu u posudama i proveravajte da li se nakon kiše negde zadržala vlaga. Ova jednostavna navika često ima veći efekat od bilo koje pojedinačne biljke.

Video: Prirodno sredstvo protiv komaraca