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Pita sa višnjama je upravo jedan od onih recepata koji vraća na porodične ručkove, miris sveže ispečene kore iz rerne i sto oko kog se svi okupe čim se izvadi pleh.

Spoj tankih kora, kiselkastih višanja i slatkog fila pravi savršenu ravnotežu - nije previše teška, nije preslatka, a uz šolju kafe ili čaja teško joj je odoleti. Zato je pita od višanja godinama jedan od omiljenih letnjih kolača na domaćim trpezama.

Posebno je voljena verzija sa gotovim korama, koja ne zahteva sate provedene u kuhinji. Uz nekoliko jednostavnih trikova dobićete pitu koja je spolja hrskava, a unutra mekana i puna voćnog ukusa.

Tajna dobre pite sa višnjama je u sočnom filu i tankim korama

Višnje Foto: Shutterstock



Kod pite sa višnjama najvažnije je da fil ostane sočan, ali da ne bude vodenast. Višnje tokom pečenja puštaju sok, pa je griz jedan od malih trikova koji pomaže da pita dobije pravu teksturu.

Za ovaj recept možete koristiti sveže višnje ili zamrznute, važno je samo da ih dobro ocedite pre pripreme. Ako su posebno sočne, dodajte još malo griza kako se kore ne bi natopile tokom pečenja.

Sastojci:

500 g tankih kora za pitu

700 g višanja bez koštica

150 g šećera

1 vanilin šećer

4 kašike griza

150 ml ulja

150 ml kisele vode

Za posipanje:

šećer u prahu

Pita sa višnjama Foto: Jiří Poláček / Ifood SM / Profimedia

Priprema:

Prvo ocedite višnje od viška tečnosti, pa ih pomešajte sa šećerom, vanilin šećerom i grizom. Ostavite fil nekoliko minuta da sastojci upiju sok i sjedine se.

U posebnoj posudi pomešajte ulje i kiselu vodu. Ova smesa će pomoći da kore tokom pečenja budu lagane i hrskave.

Raširite jednu koru, poprskajte je mešavinom ulja i kisele vode, pa preko stavite drugu koru. Ponovo je blago poprskajte, a zatim uz jedan kraj rasporedite deo fila od višanja.

Urolajte koru u rolat i ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke.

Gotove rolate možete poređati u podmazan pleh ili ih složiti u oblik puža, kako se često radi kod domaće pite sa višnjama.

Pre pečenja premažite vrh ostatkom smese od ulja i kisele vode.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 35 do 40 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnosmeđu boju.

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Najlepša pita sa višnjama ima hrskavu koru i fil koji se lepo seče, bez razlivanja.

Ako koristite zamrznute višnje, dobro ih odmrznite i ocedite. Kod veoma sočnih višanja slobodno dodajte još jednu ili dve kašike griza.

Kada se pita malo prohladi, pospite je šećerom u prahu. Za letnju varijantu možete dodati i kuglu sladoleda od vanile - hladan sladoled i topla pita prave odličan spoj.

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Pita sa višnjama