Mesari otkrivaju šta nikada ne kupuju u supermarketu: Kod ovih pet proizvoda posebno obratite pažnju
Kupovina mesa u velikim marketima mnogima štedi vreme, ali brzina i praktičnost ne znače uvek i najbolji kvalitet. Profesionalni mesari upozoravaju da kod pojedinih proizvoda treba biti naročito oprezan, jer izgled ambalaže često ne otkriva koliko je meso zaista sveže, kako je čuvano i koliko dugo stoji u vitrini.
To ne znači da je svako meso iz supermarketa loš izbor. Ipak, postoje proizvodi kod kojih je sigurnije kupovati na mestu gde možete da dobijete precizne informacije o poreklu, obradi i datumu pripreme.
Mleveno meso bolje je kupiti sveže samleveno
Unapred upakovano mleveno meso jedan je od najpraktičnijih proizvoda, ali i jedan od onih kod kojih je najteže proceniti kvalitet. Kupac uglavnom ne zna koji su komadi korišćeni, koliko dugo je meso stajalo i koliki je procenat masnoće.
Mesari zato savetuju da izaberete komad mesa i zamolite da ga samelju pred vama. Tako imate bolju kontrolu nad sastavom i svežinom proizvoda.
Kod već upakovanog mesa treba proveriti datum pakovanja, izgled ambalaže i količinu tečnosti u posudi. Naduvena ili oštećena ambalaža znak je da proizvod ne treba kupovati.
Riba na ledu nije uvek zaista sveža
Izgled ribe u rashladnoj vitrini može da zavara. Čak i kada je položena na led i predstavljena kao sveža, moguće je da je prethodno bila zamrznuta ili da je dugo putovala do prodavnice.
U nekim slučajevima kvalitetna smrznuta riba može biti bolji izbor, naročito ako je zamrznuta ubrzo nakon ulova. Pri kupovini treba proveriti deklaraciju i obratiti pažnju na miris, čvrstinu mesa i izgled očiju.
Jak, neprijatan miris i meka tekstura mogu ukazivati na to da proizvod više nije u najboljem stanju.
Oznaka „odležano“ nije dovoljna
Odležana govedina često ima višu cenu, ali natpis na pakovanju ne govori uvek dovoljno o načinu na koji je meso sazrevalo.
Postoji razlika između suvog i mokrog odležavanja. Kod mokrog postupka meso sazreva u vakuumskoj ambalaži, dok suvo odležavanje zahteva strogo kontrolisane uslove, odgovarajuću temperaturu i vlažnost vazduha.
Zato pre kupovine treba proveriti koliko je meso odležavalo, kojim postupkom i iz kog dela životinje potiče. Visoka cena sama po sebi nije garancija vrhunskog kvaliteta.
Meso sa kostima zahteva pravilno čuvanje
Kotleti, rebra i drugi komadi sa kostima često imaju bogatiji ukus, ali su osetljiviji ako nisu pravilno rashlađeni.
Promene se najpre mogu pojaviti u delu mesa uz kost, zbog čega treba obratiti pažnju na miris, boju i datum pakovanja. Ukoliko se takav komad neće pripremati ubrzo, najbolje je odmah ga zamrznuti.
Kod ove vrste mesa posebno je važno kupovati tamo gde roba ima dobar promet i ne provodi dugo u vitrini.
Iznutrice i paštete brzo gube kvalitet
Jetra, bubrezi i druge iznutrice znatno su kvarljiviji od većine klasičnih komada mesa. Zbog toga nije dovoljno proveriti samo rok trajanja. Važno je znati kada je proizvod stigao u prodaju i kako je čuvan.
Sličan oprez potreban je kod svežih pašteta, terina i drugih mesnih prerađevina. Njihov kvalitet zavisi od sastava, načina pripreme i održavanja odgovarajuće temperature.
Najsigurnije je kupovati ih kod proverenog proizvođača ili mesara koji može da kaže kada su napravljeni i od kojih sastojaka.
Ne oslanjajte se samo na boju mesa
Kupci često veruju da jarkocrvena boja automatski znači da je meso sveže, ali izgled nije jedini pokazatelj kvaliteta. Na boju mogu uticati pakovanje, kiseonik i način osvetljenja u vitrini.
Mnogo su važniji rok upotrebe, miris, tekstura i stanje ambalaže. Meso ne bi trebalo da bude lepljivo, da ima neprijatan miris ili da pliva u velikoj količini tečnosti.
Dobar izbor nije nužno vezan samo za mesaru ili supermarket. Najvažnije je kupovati na mestu sa pouzdanim uslovima čuvanja, jasnim deklaracijama i velikim prometom robe.
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