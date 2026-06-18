da li ste znali

da li ste znali

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Kupovina mesa u velikim marketima mnogima štedi vreme, ali brzina i praktičnost ne znače uvek i najbolji kvalitet. Profesionalni mesari upozoravaju da kod pojedinih proizvoda treba biti naročito oprezan, jer izgled ambalaže često ne otkriva koliko je meso zaista sveže, kako je čuvano i koliko dugo stoji u vitrini.

To ne znači da je svako meso iz supermarketa loš izbor. Ipak, postoje proizvodi kod kojih je sigurnije kupovati na mestu gde možete da dobijete precizne informacije o poreklu, obradi i datumu pripreme.

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Mleveno meso bolje je kupiti sveže samleveno

Unapred upakovano mleveno meso jedan je od najpraktičnijih proizvoda, ali i jedan od onih kod kojih je najteže proceniti kvalitet. Kupac uglavnom ne zna koji su komadi korišćeni, koliko dugo je meso stajalo i koliki je procenat masnoće.

Mesari zato savetuju da izaberete komad mesa i zamolite da ga samelju pred vama. Tako imate bolju kontrolu nad sastavom i svežinom proizvoda.

Foto: Jeffrey Isaac Greenberg 5+ / Alamy / Profimedia

Kod već upakovanog mesa treba proveriti datum pakovanja, izgled ambalaže i količinu tečnosti u posudi. Naduvena ili oštećena ambalaža znak je da proizvod ne treba kupovati.

Riba na ledu nije uvek zaista sveža

Izgled ribe u rashladnoj vitrini može da zavara. Čak i kada je položena na led i predstavljena kao sveža, moguće je da je prethodno bila zamrznuta ili da je dugo putovala do prodavnice.

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U nekim slučajevima kvalitetna smrznuta riba može biti bolji izbor, naročito ako je zamrznuta ubrzo nakon ulova. Pri kupovini treba proveriti deklaraciju i obratiti pažnju na miris, čvrstinu mesa i izgled očiju.

Jak, neprijatan miris i meka tekstura mogu ukazivati na to da proizvod više nije u najboljem stanju.

Oznaka „odležano“ nije dovoljna

Odležana govedina često ima višu cenu, ali natpis na pakovanju ne govori uvek dovoljno o načinu na koji je meso sazrevalo.

Postoji razlika između suvog i mokrog odležavanja. Kod mokrog postupka meso sazreva u vakuumskoj ambalaži, dok suvo odležavanje zahteva strogo kontrolisane uslove, odgovarajuću temperaturu i vlažnost vazduha.

Zato pre kupovine treba proveriti koliko je meso odležavalo, kojim postupkom i iz kog dela životinje potiče. Visoka cena sama po sebi nije garancija vrhunskog kvaliteta.

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Meso sa kostima zahteva pravilno čuvanje

Kotleti, rebra i drugi komadi sa kostima često imaju bogatiji ukus, ali su osetljiviji ako nisu pravilno rashlađeni.

Promene se najpre mogu pojaviti u delu mesa uz kost, zbog čega treba obratiti pažnju na miris, boju i datum pakovanja. Ukoliko se takav komad neće pripremati ubrzo, najbolje je odmah ga zamrznuti.

Kod ove vrste mesa posebno je važno kupovati tamo gde roba ima dobar promet i ne provodi dugo u vitrini.

Iznutrice i paštete brzo gube kvalitet

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Jetra, bubrezi i druge iznutrice znatno su kvarljiviji od većine klasičnih komada mesa. Zbog toga nije dovoljno proveriti samo rok trajanja. Važno je znati kada je proizvod stigao u prodaju i kako je čuvan.

Sličan oprez potreban je kod svežih pašteta, terina i drugih mesnih prerađevina. Njihov kvalitet zavisi od sastava, načina pripreme i održavanja odgovarajuće temperature.

Najsigurnije je kupovati ih kod proverenog proizvođača ili mesara koji može da kaže kada su napravljeni i od kojih sastojaka.

Ne oslanjajte se samo na boju mesa

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Kupci često veruju da jarkocrvena boja automatski znači da je meso sveže, ali izgled nije jedini pokazatelj kvaliteta. Na boju mogu uticati pakovanje, kiseonik i način osvetljenja u vitrini.

Mnogo su važniji rok upotrebe, miris, tekstura i stanje ambalaže. Meso ne bi trebalo da bude lepljivo, da ima neprijatan miris ili da pliva u velikoj količini tečnosti.

Dobar izbor nije nužno vezan samo za mesaru ili supermarket. Najvažnije je kupovati na mestu sa pouzdanim uslovima čuvanja, jasnim deklaracijama i velikim prometom robe.

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