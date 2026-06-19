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Starinska posna pita gužvara pravo je kulinarsko blago koje nas podseća na detinjstvo. Ovaj recept vašoj trpezi će doneti duh prošlih vremena i miris domaće kuhinje. Ova posna pita pravo je remek-delo domaće kuhinje, koje nosi miris tradicije i sećanje na tople dane u krugu porodice.

Ovo starinsko jelo, nezaobilazno tokom posta, nekada se pripremalo s pažnjom i ljubavlju, bez upotrebe gotovih kora. Kore su se razvlačile ručno, a fil se pravio od jednostavnih, ali hranljivih sastojaka koje su domaćice imale pri ruci. Sada se kupuju kupovne kore koje su podjednako lepe i ukusne. 

Parče pite gužvare na drvenom tanjiru
Recept za posnu pitu gužvaru Foto: Simonida Djordjevic / Alamy / Profimedia

Sastojci:

  • oko 300 g kora za pitu (oko 200 dinara)
  • 500 ml vode (po želji može i više ili manje)
  • malo soli
  • malo ulja
Recept za posnu pitu gužvaru
Recept za posnu pitu gužvaru Foto: Vedad Ceric / Alamy / Profimedia

Priprema:

Koru po koru gužvati rukama i ređati u podmazan pleh. Možete slagati i nekoliko redova zgužvanih kora jedan preko drugog. Kad ste poređali, premažite uljem odozgo i stavite da se peče na 180 stepeni 30-35 minuta. Dok se pita peče, prokuvajte vodu kojoj ste dodali malo soli i ulja. Zagrejte do ključanja. Izvadite iz rerne i odmah zalijte proključalom vodom, pa ostavite da se malo prohladi.

(Kurir.rs/Informer)

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