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Lubenica je omiljeno letnje osveženje, ali nije uvek lako pogoditi da li je zaista zrela i slatka. Iako ne postoji metoda koja daje stopostotnu sigurnost, stručnjaci savetuju da obratite pažnju na nekoliko važnih znakova.

Jedan od najboljih pokazatelja zrelosti je takozvana „poljska mrlja“ - deo lubenice koji je tokom rasta bio oslonjen na zemlju. Ako je mrlja kremasto žute ili zlatne boje, velika je verovatnoća da je plod zreo. S druge strane, bela mrlja može značiti da je lubenica ubrana prerano.

Važan pokazatelj je i težina. Zrela lubenica trebalo bi da bude teža nego što izgleda, jer veća količina vode obično znači da je sočnija i ukusnija.

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Lubenica Foto: Shutterstock

Stručnjaci preporučuju da obratite pažnju i na koru. Mat površina, pravilan oblik i suva, braon peteljka uglavnom ukazuju na to da je plod dostigao punu zrelost.

Mnogi kupci koriste i poznati test kucanja. Dubok i šupalj zvuk često se povezuje sa zrelom lubenicom, ali proizvođači upozoravaju da se ne treba oslanjati samo na ovu metodu.

Najveće šanse da izaberete slatku i sočnu lubenicu imate ako kombinujete više znakova - žutu mrlju, veću težinu, mat koru, pravilan oblik i suvu peteljku. Ipak, bez sečenja ploda ne postoji potpuno siguran način da proverite kakva je lubenica iznutra.

(Kurir.rs/Najžena)

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 VIDEO: Kako odabrati slatku lubenicu

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Kako odabrati slatku lubenicu? Izvor: Instagram/enticestudio