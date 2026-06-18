Slušaj vest

Dolazak toplih dana donosi uživanje u nošenju omiljene letnje obuće, ali i poznat problem - bolne žuljeve i iritacije izazvane znojenjem, trenjem i ponekad neudobnim sandalama. Bilo da su u pitanju potpuno nove sandale koje još nisu omekšale ili omiljene stare koje su iznenada počele da iritiraju tokom vrućine, rešenje za ovaj problem verovatno već imate u kupatilu.

Umesto da prekrivate tabane flasterima, isprobajte jednostavan trik sa sprej dezodoransom.

Kako dezodorans sprečava nastanak žuljeva?

Princip ovog trika je iznenađujuće jednostavan, ali veoma efikasan. Žuljevi nastaju usled kombinacije dva faktora - vlage (znojenja) i stalnog trenja između kože i materijala obuće, kao što su koža, platno ili plastika.

Dezodorans Foto: Richard Stemp / Alamy / Profimedia

Kada na kritična mesta stopala nanesete tanak sloj dezodoransa, dešavaju se dve važne stvari. Prvo, smanjuje se znojenje. Antiperspiranti privremeno blokiraju znojenje na mestu primene, ostavljajući kožu suvlјom.

Drugo, stvara se zaštitni sloj. Dezodorans deluje kao nevidljivi štit koji omogućava kaiševima sandala da lakše klize preko kože, umesto da je grebu ili režu. Manje trenja znači i manje crvenila, rana i iritacija. Iako možete da koristite bilo koji proizvod koji imate pri ruci, čvrsti stik dezodorans se pokazao kao najbolje rešenje. Razlog je u teksturi. Dovoljno je kremast da stvori dobar zaštitni sloj, a istovremeno dovoljno suv da ne ostavlja lepljiv osećaj. Pored toga, stik omogućava precizno ciljanje područja tabana gde se najčešće javlja trenje.

Žuljevi Foto: Shutterstock

Sprej dezodorans je takođe dobra opcija, posebno za veće površine kao što su đon ili peta. Roll-on dezodorans se manje preporučuje jer ostavlja više vlage i treba mu vremena da se osuši.

Kako da postignete maksimalni efekat?

Da bi trik zaista delovao i da biste izbegli nelagodnost tokom celog dana, važno je da pratite nekoliko koraka.

Dezodorans nanosite isključivo na potpuno čiste i suve tabane, neposredno pre obuvanja sandala.

Fokusirajte se na zone koje se najbrže iritiraju - koža između prstiju kod papuča sa pregradom, zadnji deo pete, bočne ivice tabana i mesto gde prolazi glavni kaiš sandale.

Nanesite samo jedan do dva laka sloja, jer previše proizvoda može da ima suprotan efekat.

VIDEO: Podignute noge odlične za cirkulaciju