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Dečko jedne popularne američke influenserke kupio je cveće i njoj i njenoj najboljoj prijateljici, ali gest koji je trebao da bude džentlmenski izazvao je sumnje na društvenim mrežama. Korisnici TikToka posebno su se uhvatili jednog detalja koji im je zapao za oko: kratkog zagrljaja koji je uputio svojoj devojci te znatno srdačnijeg zagrljaja koji je dao njenoj prijateljici, što je pokrenulo brojne teorije.

Popularna influenserka Natali Rejnolds, na TikToku poznata kao @nataliireynoldss, u aprilu je objavila video sa svojim dečkom Zakom Huelsmanom, u kojem ga je pohvalila kao pravog džentlmena. U viralnom videu, koji je dosad prikupio više od 20 miliona pregleda, poručila je pratiocima da traže muškarca koji će pažnju pokazivati i prema njihovim prijateljicama.

Video prikazuje influenserku na večeri s najboljom prijateljicom. Obe su bile odevene u crno i činilo se da uživaju u luksuznoj večeri. Veče je dobilo dodatni "začin" kada se u restoranu pojavio njen dečko, i to s poklonima.

U rukama je nosio dva buketa crvenih ruža. Jedan je uručio svojoj devojci uz kratak zagrljaj, dok je drugi dao njenoj prijateljici koja je sedela pokraj nje. Prijateljica je bila vidno iznenađena i uzvratila mu je zagrljaj. Međutim, mnogima je upalo u oči da je dečko prijateljicu zagrlio znatno srdačnije nego svoju devojku. Iako je reakcija prijateljice bila iskreno iznenađena, deo korisnika na internetu smatra da u tome možda postoji nešto više od običnog gesta.

Sumnjivi zagrljaji potaknuli raspravu

Video je, kao što je spomenuto, postao viralan i prikupio milione pregleda i lajkova. Dok su ga jedni pohvalili, drugi su izrazili sumnju u ponašanje dečka. U komentarima je jedan korisnik napisao: "Način na koji je nju čvršće zagrlio…". Drugi su, zbunjeni razlikom u gestovima, komentarisali kako više nisu sigurni ko je od njih zapravo njegova devojka. Jedan korisnik čak je podelio snimak trenutka pre nego što je buket uručen prijateljici, uz komentar: "Način na koji ju je pogledao…".

Par se ne oglašava o glasinama

Zbog viralnog videa pojavile su se i brojne špekulacije o njihovom odnosu. Rejnolds i njen dečko već godinama zajedno stvaraju sadržaj, od prikaza svoje veze do raznih izazova i viralnih videa, te često deluju vrlo skladno. Ipak, ni influenserka ni njen dečko nisu se oglasili o novim glasinama o mogućoj neveri ili nesuglasicama u vezi. Nastavljaju da objavljuju zajednički sadržaj, a Rejnolds redovno deli trenutke iz privatnog života sa svojih 7.9 miliona pratilaca, koji joj i dalje pružaju podršku.

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