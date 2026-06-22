Slatko od trešanja: Po starinskom receptu, nema ni mrvu konzervansa, a može a traje godinu dana!
U sezoni trešanja, mnoge domaćice se vraćaju receptima koje su nasledile od majki i baka. Među njima posebno mesto zauzima slatko od trešanja - jedan od najlepših tradicionalnih specijaliteta koji se nekada obavezno služio gostima uz čašu hladne vode. Njegov bogat ukus, prepoznatljiva aroma i cele, sočne trešnje u gustom sirupu čine ga pravim simbolom domaće kuhinje.
Priprema slatkog od trešanja nije komplikovana, ali zahteva malo strpljenja kako bi plodovi ostali čitavi, a sirup dobio savršenu gustinu. Upravo zato se generacijama prenosi isti, provereni receptkoji daje odlične rezultate.
Recept za slatko od trešanja
Sastojci:
1 kg očišćenih trešanja
1,2 kg šećera
200 ml vode
1 limun isečen na kolutove
1 kesica vanilin-šećera (po želji)
Priprema:
Trešnje pažljivo operite, odstranite im peteljke i izvadite koštice vodeći računa da plodovi ostanu što manje oštećeni. U široku šerpu sipajte šećer i vodu, pa kuvajte na srednjoj temperaturi dok se šećer potpuno ne rastopi i ne dobije bistar sirup. U tako pripremljen sirup dodajte trešnje i kuvajte bez mešanja, povremeno protresajući šerpu kako bi se voće ravnomerno rasporedilo. Tokom kuvanja skidajte penu koja se stvara na površini.
Kad slatko počne da se zgušnjava, dodajte kolutove limuna i po želji vanilin-šećer. Kuvanje traje približno 40 do 50 minuta, u zavisnosti od količine soka koju trešnje puste. Da biste proverili gustinu, sipajte nekoliko kapi sirupa na hladan tanjirić – ako se ne razlivaju previše, slatko je gotovo.
Šerpu sklonite sa šporeta, prekrijte vlažnom kuhinjskom krpom i ostavite da se potpuno ohladi. Ohlađeno slatko sipajte u sterilisane tegle, dobro zatvorite i čuvajte na tamnom i hladnom mestu. Ovako pripremljeno slatko od trešanja zadržava punoću ukusa i mirisa tokom cele godine.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Kako se pravilno peru trešnje