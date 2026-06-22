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U sezoni trešanja, mnoge domaćice se vraćaju receptima koje su nasledile od majki i baka. Među njima posebno mesto zauzima slatko od trešanja - jedan od najlepših tradicionalnih specijaliteta koji se nekada obavezno služio gostima uz čašu hladne vode. Njegov bogat ukus, prepoznatljiva aroma i cele, sočne trešnje u gustom sirupu čine ga pravim simbolom domaće kuhinje.

Priprema slatkog od trešanja nije komplikovana, ali zahteva malo strpljenja kako bi plodovi ostali čitavi, a sirup dobio savršenu gustinu. Upravo zato se generacijama prenosi isti, provereni receptkoji daje odlične rezultate.

Recept za slatko od trešanja

Sastojci:

1 kg očišćenih trešanja

1,2 kg šećera

200 ml vode

1 limun isečen na kolutove

1 kesica vanilin-šećera (po želji)

Trešnje Foto: Kurir/D.š

Priprema:

Trešnje pažljivo operite, odstranite im peteljke i izvadite koštice vodeći računa da plodovi ostanu što manje oštećeni. U široku šerpu sipajte šećer i vodu, pa kuvajte na srednjoj temperaturi dok se šećer potpuno ne rastopi i ne dobije bistar sirup. U tako pripremljen sirup dodajte trešnje i kuvajte bez mešanja, povremeno protresajući šerpu kako bi se voće ravnomerno rasporedilo. Tokom kuvanja skidajte penu koja se stvara na površini.

Kad slatko počne da se zgušnjava, dodajte kolutove limuna i po želji vanilin-šećer. Kuvanje traje približno 40 do 50 minuta, u zavisnosti od količine soka koju trešnje puste. Da biste proverili gustinu, sipajte nekoliko kapi sirupa na hladan tanjirić – ako se ne razlivaju previše, slatko je gotovo.

Šerpu sklonite sa šporeta, prekrijte vlažnom kuhinjskom krpom i ostavite da se potpuno ohladi. Ohlađeno slatko sipajte u sterilisane tegle, dobro zatvorite i čuvajte na tamnom i hladnom mestu. Ovako pripremljeno slatko od trešanja zadržava punoću ukusa i mirisa tokom cele godine.

(Kurir.rs/Žena)

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