Plastična flaša okrenuta naopako i zabodena u zemlju služi za postepeno zalivanje biljke u saksiji

Slušaj vest

Na balkonima, u dvorištima i baštama sve češće se mogu videti vinske ili plastične flaše okrenute naopako i zabodene u zemlju. Iako na prvi pogled deluju neobično, one zapravo mogu da posluže kao jednostavan sistem za postepeno zalivanje biljaka.

Ovaj trik posebno je koristan tokom toplih dana, kada se zemlja brzo suši, ali i pred odlazak na put. Umesto da biljku obilno zalijete i nadate se da će voda potrajati, flaša omogućava da vlaga postepeno dospeva do korena.

Foto: Sviatlana Barysenka / Alamy / Profimedia

Kako funkcioniše zalivanje pomoću flaše

Princip je veoma jednostavan. Flaša se napuni vodom, okrene grlićem nadole i pažljivo zabode u prethodno navlaženu zemlju.

Voda ne bi trebalo da iscuri odjednom, već da se polako oslobađa kako se zemlja oko grlića suši. Na taj način koren dobija vlagu u manjim količinama, tokom dužeg perioda.

Za bolju kontrolu protoka na čepu plastične flaše može se napraviti jedna ili nekoliko veoma sitnih rupica. Ukoliko su otvori preveliki, voda će brzo isteći, pa ovaj sistem neće imati željeni efekat.

Kod staklenih flaša protok zavisi od položaja grlića i strukture zemlje. Zbog toga je poželjno da se sistem isproba nekoliko dana pre odlaska od kuće.

žena zaliva cveće na terasi po toplom danu Foto: Ina Yarashevich / Alamy / Profimedia

Zašto obilno zalivanje nije uvek dovoljno

Mnogi pre putovanja sipaju veliku količinu vode u saksiju, ali to ne znači da će biljka dugo ostati hidrirana. Višak tečnosti često brzo prođe kroz supstrat i završi u podmetaču, dok se površinski sloj zemlje već posle nekoliko dana ponovo osuši.

Postepeno navodnjavanje može da bude praktičnije jer voda dospeva direktno u blizinu korena. Istovremeno se smanjuje njeno isparavanje sa površine, naročito tokom vrelih letnjih dana.

Ipak, trajanje zalihe zavisi od veličine flaše, vrste biljke, temperature, položaja saksije i propustljivosti zemlje. Manja flaša može biti dovoljna za nekoliko dana, dok će biljkama u velikim saksijama možda biti potrebno više vode ili nekoliko ovakvih sistema.

Ideja potiče od starog načina navodnjavanja

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Ovaj kućni trik podseća na tradicionalno navodnjavanje pomoću poroznih glinenih posuda, poznato kao „olja“ sistem. Takve posude zakopavaju se u zemlju i pune vodom, koja zatim veoma sporo prolazi kroz njihove zidove do okolnog zemljišta.

Flaša ne radi potpuno isto kao glinena posuda, ali se zasniva na sličnoj ideji: biljka dobija vodu postepeno, umesto da se cela količina sipa odjednom.

Kako pravilno postaviti flašu

Pre nego što flašu zabodete u saksiju, biljku zalijte na uobičajen način. Ako se flaša postavi u potpuno suvu zemlju, voda bi mogla da iscuri prebrzo.

Grlić treba postaviti nekoliko centimetara duboko, ali tako da se ne ošteti koren biljke. Kod plastične flaše može se koristiti čep sa sitnim otvorom, dok je kod staklene najbolje proveriti koliko brzo voda nestaje.

Veće flaše pogodnije su za krupnije saksije i biljke koje troše više vode. Za manje saksije dovoljno je koristiti flašu manjeg kapaciteta, kako zemlja ne bi ostala previše natopljena.

Foto: Shutterstock

Nije pogodno za svaku biljku

Iako može biti korisna pomoć, ova metoda nije idealna za vrste koje ne podnose stalno vlažnu zemlju. Sukulenti, kaktusi i druge biljke osetljive na višak vode mogu razviti trulež korena ukoliko se navodnjavanje ne prilagodi njihovim potrebama.

Flaša zato ne bi trebalo da bude univerzalno rešenje, već privremena pomoć za biljke koje traže ravnomerniju vlažnost. Pre dužeg putovanja najbolje je isprobati sistem i proveriti koliko vode biljka zaista potroši za nekoliko dana.

Video: Kako napraviti fontanu u dvorištu