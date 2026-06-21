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Kako da vam smrznute trešnje ne budu gnjecave

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Trešnje su među omiljenim letnjim voćem, ali njihova sezona traje kratko. Zato mnogi pokušavaju da ih sačuvaju za zimu, kako bi kasnije mogli da ih koriste za kolače, kompote, smutije ili kao zdravu poslasticu. Međutim, postoji jedan važan korak koji mnogi preskoče, zbog čega se plodovi slepe u jednu veliku grudvu i izgube deo kvaliteta.

Uz pravilnu pripremu, trešnje mogu zadržati ukus, boju i aromu mesecima nakon zamrzavanja.

Prvi korak je izbor kvalitetnih plodova

Za zamrzavanje treba birati zrele, čvrste i neoštećene trešnje. Plodovi koji su prezreli ili imaju znakove kvarenja nisu najbolji izbor jer tokom čuvanja brže gube kvalitet.

Trešnje najpre dobro operite pod mlazom hladne vode kako biste uklonili nečistoće, a zatim ih pažljivo osušite. Ovaj korak je važan jer višak vlage dovodi do stvaranja leda i slepljivanja plodova.

Kako da vam smrznute trešnje ne budu gnjecave Foto: Serbian Teacher / Alamy / Profimedia

Sa košticama ili bez?

Trešnje možete zamrzavati na oba načina. Ako ostavite koštice, plodovi uglavnom bolje zadržavaju oblik i sočnost. Sa druge strane, uklanjanje koštica olakšava kasniju upotrebu u kolačima i drugim poslasticama.

Izbor zavisi od toga kako planirate da ih koristite tokom zime.

Trik koji sprečava slepljivanje

Najvažniji korak u celom procesu je takozvano predzamrzavanje.

Trešnje rasporedite u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje, vodeći računa da se ne dodiruju. Ostavite ih nekoliko sati u zamrzivaču dok se potpuno ne stegnu.

Tek nakon toga prebacite ih u kese ili plastične posude za zamrzavanje.

Na ovaj način svaki plod ostaje odvojen, pa kasnije možete uzeti tačno onoliko trešanja koliko vam je potrebno, bez odmrzavanja cele količine.

Kako da vam smrznute trešnje ne budu gnjecave Foto: Alan Sau / Alamy / Profimedia

Kako ih pravilno čuvati

Kada su plodovi potpuno zamrznuti, spakujte ih u kese za zamrzavanje ili hermetički zatvorene posude. Potrudite se da iz ambalaže izbacite što više vazduha jer će tako duže zadržati svežinu.

Dobro je i da na pakovanju napišete datum zamrzavanja.

Ako se pravilno skladište, trešnje mogu trajati i do godinu dana, iako su najukusnije tokom prvih šest do osam meseci.

Mali trik za kolače i pite

Ako planirate da zamrznute trešnje koristite za kolače, pite ili druga peciva, pre zamrzavanja ih možete lagano posuti tankim slojem šećera.

Na taj način plodovi zadržavaju intenzivniji ukus, a tokom pečenja ispuštaju manje tečnosti, što doprinosi boljoj teksturi gotovog deserta.

Zašto se isplati zamrznuti trešnje?

Pravilno zamrznute trešnje omogućavaju da i usred zime uživate u ukusu leta. Uz nekoliko jednostavnih koraka, omiljeno sezonsko voće može ostati sočno, aromatično i spremno za upotrebu mesecima nakon berbe.

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