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Mlada koja je sa verenikom i najbližim prijateljima otputovala iz Indijane na Majorku kako bi ostvarila venčanje iz snova doživela je pravu noćnu moru. Na dan ceremonije probudila se sa licem i rukama prekrivenim ubodima komaraca. Auja Sing (26) i njen verenik Niki (30) planirali su intimno venčanje sa devetoro zvanica u vinogradu uz istorijsku kapelu iz 12. veka, ali sve im je poremetila najezda insekata.

Neočekivani gosti uoči venčanja

Par je trebalo da se venča u idiličnom okruženju vinograda Bodega Son Puig.

"Uoči venčanja osećala sam ogromno uzbuđenje i zahvalnost. Bili smo tek treći par koji se ikada venčao u toj kapeli," ispričala je Auja.

Ali noć pre velikog dana donela je neočekivani preokret. Dok su boravili u vili na vrhu planine, Auja i Niki borili su se sa vrućinom. Klima-uređaj, koji u Evropi često ima ograničeno hlađenje, prestao je da radi nakon što su pokušali dodatno da ga pojačaju. Zbog nesnosne vrućine odlučili su da spavaju sa otvorenim vratima, iako je Auja bila zabrinuta zbog insekata.

Tokom noći čula je zujanje, ali mu nije pridavala previše pažnje. Do jutra je, međutim, soba bila puna komaraca. Auja je izbrojala više od 20 uboda na licu i više od 40 na rukama, dok ih je Niki imao još i više. Sve je podelila u videu na TikToku, gde je u opisu napisala da je "gubila razum".

Od šoka do snalaženja

"Kad sam ih prvi put videla, mislila sam da je neka šala. Odmah sam prešla u akciju. Mislim da sam prvi dan popila pet tableta protiv alergije, mazala se kremom, stavljala led i jednostavno odlučila da nastavim dalje," rekla je Auja.

U početku su ubodi bili podnošljivi, ali do jutra venčanja postali su "veliki, crveni, natečeni i izrazito su svrbe li“, a preko noći su se dodatno pogoršali. Prijatelji su pokušavali da je umire.

"Svi su bili prilično opušteni i govorili mi: "U redu je, i dalje ćeš izgledati predivno." Pokušavali su da me uvere da se ubodi ne vide, što je donekle i pomoglo", ispričala je.

Iako je prvobitno planirala minimalnu šminku, na kraju je morala da nanese više slojeva pudera kako bi prikrila crvenilo. Na licu su tragovi tako postali gotovo nevidljivi, dok su na rukama i dalje bili uočljivi. Prijatelji su čak pokušali da improvizuju rukave od rezervnog vela, ali mlada je na kraju odlučila da prihvati situaciju.

Mlada se uoči venčanja probudila sva od uboda komaraca Foto: Printscreen/TikTok/alloutauja

Srećan završetak uprkos svemu

"Na kraju sam sebi rekla da mi ništa neće pokvariti raspoloženje i dan kada se udajem za osobu koju volim. Shvatila sam to kao mali, simpatičan peh koji će ovaj dan učiniti još pamtljivijim," rekla je Auja.

Uprkos haotičnom početku i dodatnim nezgodama, poput probušene gume na putu prema slavlju, ceremonija je na kraju prošla kako su i sanjali.

"Naše venčanje je bilo kao iz bajke. Na kraju je jedino bilo važno da smo se venčali," zaključila je.

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