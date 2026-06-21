Devojčica s ofarbanim rukama se u vrtiću igra s bojama

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Ako tražite posebno imeza svoju bebu, inspiraciju možete da pronađete i u grčkoj mitologiji. Mnoga imena bogova i mitskih junaka danas zvuče moderno, nežno i elegantno, pa ne čudi što ih roditelji širom sveta sve češće biraju za svoje mališane.

Donosimo neka od najpopularnijih imena za devojčice i dečake koja vode poreklo iz grčke mitologije.

Ispod pogledajte najpopularnija ženska imena iz grčke mitologije:

Atina

Atina je jedno od najpopularnijih imena inspirisanih grčkom mitologijom. Nosila ga je boginja mudrosti, znanja i ratne veštine, a danas se često nalazi na listama omiljenih imena za devojčice širom sveta.

Iris

Iris je u grčkoj mitologiji bila boginja duge i glasnica bogova. Ovo kratko i zvučno ime poslednjih godina sve je popularnije među roditeljima koji vole nežna i originalna imena.

Helena

Ime Helena vekovima je simbol lepote. U grčkoj mitologiji, Helena Trojanska, ćerka vrhovnog boga Zevsa, smatrana je jednom od najlepših žena na svetu. Zbog svoje elegancije i bogate istorije, ovo ime i danas ne izlazi iz mode.

Muška imena iz grčke mitologije Foto: Nina Lishchuk/Shutterstock

A evo i najpopularnijih muških imena iz grčke mitologije:

Atlas

Ime Atlas poslednjih godina beleži veliki rast popularnosti. U grčkoj mitologiji, Atlas je bio Titan poznat po svojoj izuzetnoj snazi i izdržljivosti, pa se ovo ime često povezuje sa hrabrošću i snagom karaktera.

Orion

Prema legendi, Orion je bio slavni lovac koji je nakon smrti postao sazvežđe na noćnom nebu. Ovo ime odiše misterioznošću i avanturističkim duhom.

Adonis

Adonis je jedno od najlepših muških imena inspirisanih grčkom mitologijom. Poznat je po priči o ljubavi sa Afroditom, boginjom ljubavi i lepote. Smatran je izuzetno lepim i harizmatičnim mladićem, a njegovo ime danas se prevodi kao "gospodar", "vladar" ili "gospodin".

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