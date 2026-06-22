Uključila veš mašinu, a onda začula jezivo zavijanje: Kada je otvorila bubanj, ostala je bez reči
Jedna žena doživela je trenutak koji će verovatno dugo pamtiti, nakon što je tokom sasvim običnog pranja veša začula uznemirujuće zavijanje iz veš mašine.
Sve je počelo kao i bezbroj puta ranije. Ubacila je odeću u bubanj, dodala deterdžent, odabrala program i uključila uređaj. Međutim, samo tridesetak sekundi kasnije iz mašine se začuo prodoran zvuk koji joj je odmah privukao pažnju.
U bubnju se sakrila mačka
Žena je ubrzo prepoznala glas svog ljubimca. Kako je kasnije ispričala na društvenim mrežama, nikada ranije nije čula da njena mačka tako zavija i cvili.
Bez oklevanja je potrčala do mašine i zaustavila program. Ipak, vrata bubnja nije mogla odmah da otvori, jer je najpre morala da sačeka da se voda ispusti i mehanizam otključa. Tih nekoliko trenutaka, kako je priznala, delovali su joj beskrajno.
Kada je konačno uspela da otvori vrata, unutra je zatekla mokru i preplašenu mačku. Odmah ju je izvukla, umotala u peškir i uzela u naručje, dok se životinja tresla od straha.
– Ne mogu da verujem da se ovo upravo dogodilo, upravo sam oprala mačku u mašini – rekla je vlasnica u neverici.
Zašto mačke biraju ovakva mesta
Mačke instinktivno traže skrovite, tople i tamne prostore u kojima mogu mirno da se odmore. Zbog toga im otvorena veš-mašina ili sušilica mogu izgledati kao bezbedno sklonište, posebno kada je bubanj ispunjen odećom.
Problem nastaje kada vlasnik ne primeti životinju, doda još veša i zatvori vrata. Upravo zato je pre svakog pokretanja uređaja važno proveriti unutrašnjost bubnja, bez obzira na to gde mislite da se ljubimac nalazi.
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