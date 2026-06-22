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Jedna žena doživela je trenutak koji će verovatno dugo pamtiti, nakon što je tokom sasvim običnog pranja veša začula uznemirujuće zavijanje iz veš mašine.

Sve je počelo kao i bezbroj puta ranije. Ubacila je odeću u bubanj, dodala deterdžent, odabrala program i uključila uređaj. Međutim, samo tridesetak sekundi kasnije iz mašine se začuo prodoran zvuk koji joj je odmah privukao pažnju.

U bubnju se sakrila mačka

Žena je ubrzo prepoznala glas svog ljubimca. Kako je kasnije ispričala na društvenim mrežama, nikada ranije nije čula da njena mačka tako zavija i cvili.

Bez oklevanja je potrčala do mašine i zaustavila program. Ipak, vrata bubnja nije mogla odmah da otvori, jer je najpre morala da sačeka da se voda ispusti i mehanizam otključa. Tih nekoliko trenutaka, kako je priznala, delovali su joj beskrajno.

Kada je konačno uspela da otvori vrata, unutra je zatekla mokru i preplašenu mačku. Odmah ju je izvukla, umotala u peškir i uzela u naručje, dok se životinja tresla od straha.

– Ne mogu da verujem da se ovo upravo dogodilo, upravo sam oprala mačku u mašini – rekla je vlasnica u neverici.

Zašto mačke biraju ovakva mesta

Mačke instinktivno traže skrovite, tople i tamne prostore u kojima mogu mirno da se odmore. Zbog toga im otvorena veš-mašina ili sušilica mogu izgledati kao bezbedno sklonište, posebno kada je bubanj ispunjen odećom.

Problem nastaje kada vlasnik ne primeti životinju, doda još veša i zatvori vrata. Upravo zato je pre svakog pokretanja uređaja važno proveriti unutrašnjost bubnja, bez obzira na to gde mislite da se ljubimac nalazi.

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