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Jutra su za većinu porodica pravi mali izazov. Dok roditelji pokušavaju da spreme decu za vrtić, pripreme doručak i stignu na vreme na posao, često vlada prava trka s vremenom. Slična situacija odvija se i u vrtićima i školama, gde vaspitači i nastavnici već od ranog jutra pripremaju dan pun aktivnosti.

Za razliku od roditelja koji brinu o jednom ili nekoliko mališana, vaspitači svakodnevno vode računa o velikom broju dece, pa ne čudi što im je važno da jutarnji dolazak protekne što organizovanije i mirnije.

Vlasnica vrtića i stručnjak za rani razvoj dece, Šeron Birč, podelila je deset navika roditelja koje najviše otežavaju jutarnje rastanke i organizaciju u vrtiću. Kako kaže, kada roditelji, deca i vaspitači sarađuju, svima je mnogo lakše.

1. Odlazak bez pozdrava

Neki roditelji se iskradu iz učionice ili vrtićke grupe dok je dete zauzeto igrom, misleći da će tako izbeći suze i rastanak. Međutim, stručnjaci smatraju da to nije dobro rešenje.

"Važno je da se dete pozdravi sa roditeljem jer tako razvija poverenje i sigurnost da ćete se vratiti po njega", objašnjava vaspitačica.

2. Nedostatak rezervne garderobe

Deca obožavaju da istražuju, crtaju, prljaju se, skaču po baricama i učestvuju u kreativnim aktivnostima. Tu su i povremene nezgode, naročito kod mlađe dece. Kada u rancu nema rezervne odeće, dete može propustiti neke aktivnosti ili mu može biti neprijatno dok čeka da se problem reši.

Vaspitčica Foto: Profimedia

"Detetu mnogo znači kada može da se presvuče u svoju čistu odeću", kaže Šeron.

3. Neobaveštavanje ko dolazi po dete

Bezbednost dece je prioritet svakog vrtića. Zato je veoma važno da zaposleni unapred znaju ko će preuzeti dete na kraju dana. Promena plana u poslednjem trenutku bez obaveštenja može stvoriti nepotrebne komplikacije i zabrinutost.

4. Predugo zadržavanje pri rastanku

Baš kao što nije dobro otići bez pozdrava, nije korisno ni previše odugovlačiti rastanak. Dugi zagrljaji, vraćanje nekoliko puta i produženo opraštanje često pojačavaju detetovu anksioznost i otežavaju prilagođavanje.

5. Donošenje slatkiša

Mnogi roditelji žele da obraduju dete slatkišem na putu do vrtića, ali to može izazvati probleme. Osim što previše šećera nije poželjno za zdravlje, druga deca često požele isto kada vide vršnjaka sa slatkišima, što može dovesti do nepotrebnih rasprava i suza.

6. Neobaveštavanje vrtića da je dete bolesno

Ako se dete ne oseća dobro ili pokazuje simptome bolesti, veoma je važno da vrtić bude upoznat sa tim. Na taj način zaposleni mogu da zaštite i ostalu decu, ali i da adekvatno prate stanje mališana tokom dana.

7. Dolazak u pidžami

Iako su užurbana jutra ponekad iscrpljujuća, vaspitačica smatra da dolazak roditelja ili dece u pidžami nije dobra poruka.

"Važno je da deca vide primer brige o sebi, urednosti i poštovanja svakodnevnih obaveza", ističe ona.

Deca u vrtiću Foto: Andrey Kuzmin / Alamy / Alamy / Profimedia

8. Zadržavanje zbog ćaskanja

Druženje sa drugim roditeljima može biti prijatno, ali jutarnji dolazak u vrtić nije pravo vreme za duge razgovore. U tom periodu vaspitači imaju mnogo obaveza i potrebno im je da se posvete deci koja pristižu.

9. Nekontrolisanje sadržaja dečjeg ranca

Roditelji često zaborave da pregledaju ranac po povratku kući. Tako se dešava da u njemu ostanu mokra odeća ili druge stvari od prethodnog dana.

Redovna provera ranca može sprečiti neprijatna iznenađenja i olakšati svakodnevnu organizaciju.

10. Kašnjenje

Kašnjenje je problem koji utiče na ceo kolektiv, ali najviše na samo dete.

Mališan koji kasni može propustiti važne aktivnosti ili vreme predviđeno za druženje sa vršnjacima.

"Ako se ovih deset stvari izbegne, život će biti lakši roditeljima, vaspitačima, ali pre svega deci", poručuje Šeron Birč.

A kako kod vas izgleda jutarnji odlazak u vrtić? Da li se pronalazite u nekoj od ovih situacija?

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