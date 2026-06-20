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Kada stignu topli dani, svi se suočavamo sa jednim vrlo neprijatnim problemom koji može potpuno da nam uništi omiljene komade garderobe. U pitanju su one uporne i ružne žute mrlje od znoja koje se redovno pojavljuju ispod pazuha na našim svetlim majicama i košuljama. Ipak, dobra vest je da ove mrlje i mirise možete ukloniti jednim vrlo jednostavnim i potpuno neočekivanim trikom koji košta svega nekoliko dinara.

Te uporne žute mrlje od znoja vam sasvim sigurno zadaju ozbiljnu glavobolju svaki put kada otvorite plakar, ali rešenje se zapravo krije u vašoj kućnoj apoteci. Naime, običan aspirin vam može pomoći na potpuno neverovatan način vratiti vašoj odeći onaj savršen i blistav izgled kakav je imala kada ste je tek kupili.

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Aspirin skida fleke Foto: Profimedia

Zaboravite na skupe i agresivne hemikalije koje uništavaju osetljive tkanine, jer je ovaj uobičajeni lek protiv bolova zapravo vaš pravi i najjači saveznik u efikasnoj borbi protiv žutih fleka i neprijatnih mirisa.

Jednostavan proces za besprekornu čistoću

Sve što treba da uradite jeste da pažljivo ispratite nekoliko brzih koraka pre nego što ubacite prljav veš u bubanj. Prvo detaljno zdrobite dve tablete aspirina i taj dobijeni prah pomešajte sa pola šoljice tople vode.

Kada ste napravili ovu moćnu smesu, jednostavno namočite umrljani deo odeće u nju i ostavite da deluje otprilike dva do tri sata. Nakon što je to vreme za namakanje isteklo, samo operite svoj omiljeni odevni predmet na potpuno uobičajen način u veš mašini i bićete šokirani kada vidite da su mrlje potpuno isparile. Vaše majice i košulje će ponovo izgledati besprekorno i biće savršeno spremne za nošenje.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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 VIDEO: Pranje veša

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Pranje veša Izvor: TikTok/zapatas_cleaningservices