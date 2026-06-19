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Pijace su trenutno prepune raznovrsnog, sočnog sezonskog voća, a miris ukuvanih plodova koji se širi kućom vraća nas u detinjstvo. Međutim, svaka domaćica zna da voće sa tezge nije uvek podjednako slatko, pa se neretko dešava da gotov džem ispadne mnogo kiseliji nego što smo planirali.

Šta raditi u toj situaciji? Prvi instinkt većine žena jeste da u šerpu sipaju još šećera. Ipak, to često dovodi do toga da džem postane naprosto presladak, čime se potpuno gubi ona divna, osvežavajuća voćna nota. Iskusne domaćice za ovaj problem imaju potpuno drugačije, vrlo jednostavno i jeftino rešenje!

Spas se krije u sastojku koji već imate u kuhinji

Umesto da dodajete velike količine zaslađivača, kiselost možete ublažiti dodavanjem male količine sode bikarbone ili praška za pecivo.

Ako je džem kiseo, dodajte sodu bikarbonu Foto: Shutterstock

Ova dva sastojka deluju tako što neutrališu preteranu prirodnu kiselost pojedinih vrsta voća. Na ovaj genijalan način, vaš džem će dobiti znatno prijatniji i uravnoteženiji ukus, dok će ona prava, domaća voćna aroma ostati u prvom planu, bez da je maskirate šećerom.

Ovaj trik je apsolutni spas i posebno je koristan upravo sada, kada pripremamo džemove od malina, borovnica, kupina i drugog bobičastog voća koje po prirodi sadrži više voćnih kiselina.

Koliko sode bikarbone je zaista potrebno?

Najvažnija stvar kod ovog trika je – mera. Nikako ne smete preterati, jer prevelika količina sode bikarbone može potpuno uništiti i ukus i teksturu vaše zimnice.

Zlatno pravilo glasi: Za oko kilogram voća biće vam dovoljna samo četvrtina kašičice sode bikarbone ili praška za pecivo.

Umesto šećera dodajte sodu bikarbonu za ublažite kiselost Foto: Shutterstock

Kako se pravilno dodaje?

Da bi trik uspeo, najbolje je da ovaj praškasti sastojak dodajete postepeno u šerpu i da pritom dobro mešate džem, kako bi se soda ravnomerno rasporedila tokom kuvanja, prenosi Stvar ukusa.

Dodatni savet zlata vredan: Kada pravite džem od kiselijeg voća, i sam šećer uvek dodajte postepeno, a ne odjednom. Tako ćete mnogo lakše probati i proceniti koliko je zaista potrebno zaslađivača da biste dobili onaj savršeni, starinski ukus.

Iskoristite ovu sezonu voća na najbolji način i napravite savršen džem u kojem će cela porodica uživati tokom zime!

(Kurir.rs/Žena)

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