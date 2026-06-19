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Malo je glumica koje su tokom karijere uspele da ostave toliko snažan trag na turskoj televiziji kao Beren Sat. Publika u Srbiji je pamti po nezaboravnim ulogama u serijama "Zabranjeno voće" i "Izgubljena čast", a jednu od najpoznatijih rola koja joj je obeležila karijeru imala je u seriji "Sultanija Kosem", kao sultanija Kosem. Njene uloge godinama izazivaju jake emocije i rasprave, ali i obaraju rekorde gledanosti, a zahvaljujući talentu i harizmi, izrasla je u jednu od najnagrađivanijih i najuticajnijih glumica svoje generacije.

Beren Sat Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Beren Sat je riđena 26. februara 1984. godine u Ankari, gde je provela detinjstvo i mladost. Diplomirala je na Univerzitetu Baškent, a u svet televizije ušla je nakon učešća u takmičenju za mlade glumačke talente koje joj je donelo prvu veću medijsku pažnju. Već na početku karijere pokazala je da poseduje izuzetan glumački raspon, pa su usledile zapažene uloge u televizijskim serijama koje su je brzo vinule među najveće zvezde turske televizije.

Bihter i Fatmagul

Pravu slavu stekla je ulogom Bihter Joreoglu u seriji "Zabranjeno voće", koja je postala jedan od najvećih televizijskih fenomena u Turskoj i regionu. Njena interpretacija tragične junakinje donela joj je brojne nagrade i učvrstila status jedne od najpopularnijih glumica u zemlji. Usledila je i zapažena uloga u seriji "Izgubljena čast" gde je glumila Fatmagul, mladu devojku iz primorskog mesta čiji se život potpuno menja nakon što postane žrtva silovanja. Ipak, uloga koja joj je obeležila karijeru jeste ona u seriji "Sultanija Kosem", kroz koju je pokazala da podjednako uspešno može da tumači istorijske, dramske i savremene likove.

Beren Sat u ulozi Bihter u seriji "Zabranjeno voće":

1/5 Vidi galeriju Beren Sat kao Bihter u seriji "Zabranjeno voće" Foto: printscreen/youtube/Aşk-ı Memnu

Posebno zanimljivo je da je serija "Izgubljena čast" otvorila važne društvene teme o nasilju nad ženama i pravdi, a Beren Sat je upravo zahvaljujući toj ulozi stekla reputaciju glumice koja bira projekte sa snažnom društvenom porukom. Tokom karijere često je koristila svoju popularnost kako bi skrenula pažnju na pitanja ženskih prava, obrazovanja i društvene jednakosti.

Njeno ime godinama se nalazi među najuticajnijim ličnostima turske javne scene, a mediji je redovno svrstavaju među najlepše i najuspešnije žene u zemlji. Ipak, uprkos velikoj slavi, poznata je po tome što privatni život drži podalje od reflektora. Od 2014. godine u braku je sa poznatim pevačem Kenanom Doguluom, a njihov odnos važi za jedan od najstabilnijih među turskim javnim ličnostima.

Beren Sat u ulozi Fatmagul u seriji "Izgubljena čast":

1/6 Vidi galeriju Beren Sat u ulozi Fatmagul u seriji "Izgubljena čast" Foto: printscreen/youtube/Fatmagül'ün Suçu Ne?

Privođenje zbog droge

Nedavno je tursku javnost okupirao skandal u čijem je centru bila Beren Sat. Naime, glumica je 11. juna bila privedena u okviru velike istrage o narkoticima u Istanbulu u kojoj je obuhvaćeno više poznatih ličnosti iz sveta zabave. Kenan Dogulu, njen suprug, takođe je bio među 22 osobe koje su privedene radi saslušanja. Za Beren i njenog supruga tužilaštvo je zatražilo je zabranu napuštanja zemlje.

Međutim, privođenje nije sprečilo Beren da objavi svoj prvi muzički album "Exuberance". Nakon izlaska albuma, društvene mreže preplavili su komentari. Dok su jedni pohvalili Beren zato što je sledila svoj dugogodišnji san i ocenili album kao hrabar i originalan, drugi su tvrdili da je njena glumačka karijera mnogo jača od muzičke. Ostvarujući svoju ljubav prema muzici, za koju kaže da joj je bila dečji san, glumica je skoro tri godine radila na projektu daleko od očiju javnosti. U projektu, za koji je produkcijsku podršku pružio njen suprug Kenan Dolu, odlučila je da nastupa pod imenom Beren.

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