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Leto mnogima donosi osećaj slobode, odmor od svakodnevnih obaveza i priliku za razmišljanje o životu. Upravo u ovom periodu mnogi počinju da se pitaju da li su zadovoljni svojim poslom i da li žele da nastave istim putem. Prema astrologiji, za tri znaka horoskopa spremaju se velike promene i beg iz rutine. U nastavku proverite da li ste na listi:

1. BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia


Blizanci već neko vreme osećaju unutrašnji nemir, ali bi taj osećaj tokom leta mogao da postane gotovo nemoguće ignorisati. Posao koji im se nekada činio zanimljivim i podsticajnim, sada im deluje monotono, a svakodnevna rutina ih iscrpljuje više nego ikada pre.

Po prirodi su radoznali, dinamični i otvoreni za promene, pa nije isključeno da će početi intenzivno da pregledaju oglase za posao ili razmišljaju čak i o potpunoj promeni karijere. Njihov najveći problem je nedostatak izazova. Kada Blizanci izgube osećaj mentalne stimulacije, veoma teško opstaju na istom mestu.

2. ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia


Škorpije retko donose odluku preko noći. Obično dugo posmatraju, analiziraju i ćutke akumuliraju nezadovoljstvo, a zatim neočekivano podvuku crtu i odu bez velikih objašnjenja.

Ovog leta bi mnogi pripadnici ovog znaka mogli da dostignu svoju granicu, naročito ako rade u toksičnom okruženju ili imaju osećaj da ih kolege i nadređeni emotivno iscrpljuju. Kada Škorpija proceni da posao ozbiljno utiče na njeno mentalno zdravlje, prostora za kompromise gotovo više nema. Mnogi bi mogli po prvi put posle dužeg vremena da stave sebe na prvo mesto, čak i ako još uvek nemaju razrađen plan za budućnost.

3. LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia


Lavovi ove godine žele više priznanja, bolju platu i više poštovanja. Ako osete da se njihov trud uzima "zdravo za gotovo" ili da okolina ne ceni njihov rad, mogli bi brzo da zaključe da zaslužuju više.

Posebno će ih iritirati situacije u kojima njihova postignuća ostaju neprimećena ili imaju osećaj da, dok drugi napreduju, oni sami stoje u mestu. Leto 2026. im donosi dodatno samopouzdanje, zbog kojeg će biti spremni da donose i rizičnije odluke. Neki će razmišljati o pokretanju sopstvenog biznisa, dok će drugi tražiti novo zaposlenje koje će im doneti više kreativnog zadovoljstva i bolje finansijske uslove.

(Kurir.rs/Mondo)

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