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Jednostavan trik može pomoći da vaš dom ostane hladniji i manje zagušljiv tokom toplog vremena.



S obzirom na to da će temperature sledeće nedelje ponovo rasti, Britiš gas (British Gas) je otkrio besplatan trik koji možete koristiti da vam bude udobno. Iako može biti primamljivo otvoriti svaki prozor u kući tokom leta, strateški korak zapravo može biti efikasniji u hlađenju vašeg prostora.

Prema ekspertima iz Britiš gasa, postoji specifičan način organizacije koji bi trebalo da primenite kako biste sprečili da vam u domu bude zagušljivo.

Novi toplptni talas stiže u Srbiju sa kalendarskim početkom leta Foto: Shutterstock



Prvo, pobrinite se da zatvorite prostorije koje ne koristite tokom dana i fokusirajte napore hlađenja tamo gde ćete ih najviše osetiti.

A uveče ćete želeti da otvorite unutrašnja vrata kada otvarate prozore kako biste ponovo pokrenuli protok vazduha. Kada je reč o otvaranju prozora, stručnjaci su otkrili:

često treba provetravati stan Foto: gpointstudio, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

„Dobra strategija je otvaranje prozora na suprotnim stranama vašeg doma rano ujutru ili kasno uveče kada je spoljna temperatura niža. Ovo podstiče protok vazduha tako što omogućava toplom vazduhu iznutra da izađe i da ga zameni hladniji vazduh spolja“, objasnili su.

I ne brinite ako vaš prostor ima prozore samo na jednoj strani, umesto toga možete otvoriti unutrašnja vrata i koristiti strateški postavljen ventilator kako biste pokrenuli vazduh.

„Ne zaboravite da se toplota podiže, pa ako imate krovni prozor, ventilacione otvore ili prozore u potkrovlju, otvorite ih da pustite topao vazduh napolje“, takođe su savetovali stručnjaci. Aspiratori u vašoj kuhinji i kupatilu takođe se mogu koristiti za povećanje protoka vazduha u domu.

Zatvaranje zavesa tokom najtoplijeg dela dana takođe se može pokazati korisnim za hlađenje vašeg prostora.