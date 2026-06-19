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Mešoviti brakovi često su pod lupom javnosti, a upravo ta javnost ih unapred osuđuje na propast. Posebno kada su partneri druge vere, tu se odmah javlja crv sumnje u trajanje ljubavne sreće. Međutim, u eri društvenih mreža sve je više ispovesti supružnika koji su pronašlo svoju sreću upravo sa nekim ko je potpuno drugačiji od njih.

Ruskinja Svetlana se udala za Turčina Foto: svetlana_istanbul/instagram

Svetlana, blogerka iz Rusije koja sebe u šali naziva „suprugom turskog sultana“, zamenila je Sankt Peterburg za Istanbul zbog ljubavi. Sudbinu je pronašla u muškarcu koji je iz Turske u Rusiju došao na odmor, a njen život se ubrzo potpuno promenio.

Predrasude o muškarcima iz Turske je nisu pokolebale

Pre nego što je donela odluku da se preseli u Tursku, mnogi su pokušavali da je odgovore. Tvrdili su da ne zna u šta se upušta, ali Svetlana priznaje da ih nije slušala.

"Svi su me plašili pričama o posledicama udaje za muškarca iz Turske. Danas, posle godinu dana braka, slušam još gore stvari – da ne treba da rađam decu jer ih u slučaju razvoda nikada više neću videti" kaže ona.

Danas, međutim, ima dvoje dece i drugačiju perspektivu:

"Naša veza se jeste promenila. Tek sada sam zaista shvatila da sam udata. Radila sam 12 godina, od toga pet bez odmora. Danas ne radim, moj muž obezbeđuje sve za porodicu. Svakodnevno osećam njegovu podršku i zaštitu", kaže blogerka.

Navikavanje na običaje i borba sa osudom javnosti

Svetlana priznaje da joj nije bilo lako da se navikne na neke običaje.

"Moju decu su na ulici nazivali „nakazom“, „žapcem“, „magarećim detetom“. Ja na to reagujem osmehom" kaže ona.

Objašnjenje je, međutim, potpuno drugačije nego što bi mnogi pomislili:

" Ljudi ovde veruju da ne treba izgovarati lepe reči o deci kako ih ne bi urekli"

Razlike u svakodnevnom životu: od odeće do hrane

Razlike između dve kulture osećaju se i u svakodnevnim stvarima.

" Muž se naljuti kada po kući nosim samo dugu majicu, jer smatra da bi neko mogao da me vidi. Takođe ne voli kada spremam svinjetinu, kaže da je nezdrava i da ružno miriše. Iskreno, meni ovčetina miriše mnogo gore priznaje kroz osmeh. Ne volim turski doručak. Uvek sam se pitala zašto bi neko ujutru jeo masline, kobasice i džem. S druge strane, deserti su prepuni šećernog sirupa, a glavna jela imaju mnogo ulja i paradajza" rekla je Svetlana.

Običaji koji iznenađuju strance

Svetlana je izdvojila i nekoliko pravila koja su joj bila neobična:

" Kad odete u posetu prijatelju, morate da skinete cipele pre ulaska u hodnik. Turci nikada ne nose obuću po kući i to je američki običaj koji ih najviše šokira. Obuća se obavezno izuva i ispred džamije, koje se smatraju domovima svih vernika", objašnjava blogerka.

Ona je otkrila i kako funkcionišu prodavnice u Turskoj:

"Svakog 1. januara moj muž i ja idemo u lokalni tržni centar, kao i mnogi drugi Turci, kako bismo zamenili novogodišnje poklone. Stvar je u tome što se ovde uglavnom kao poklon daruje odeća, jer je jeftina i pravi se ovde, u Turskoj. Ove godine smo našim majkama kupili po jedan pulover, a one su nama darovale džempere. Nikome od nas pokloni nisu odgovarali, ali to nije nikakav problem, jer možete da ih vratite u bilo koju prodavnicu koja pripada lancu u kojem ste ga kupili", dodala je.

Između dve tradicije

I pored života u Turskoj, Svetlana nije zaboravila svoje korene.

Zadržala je pravoslavne običaje, a njen muž to u potpunosti poštuje. Za Vaskrs je pripremila tradicionalni ruski kolač i ofarbala jaja, što je podelila i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Iako su je mnogi upozoravali, Svetlana danas otvoreno govori o svom iskustvu – sa svim njegovim lepim i izazovnim stranama.

Njen život jeste drugačiji nego što je bio u Rusiji, ali ona ga, kako kaže, ne bi menjala.

Ljubav koja je opstala uprkos izazovima