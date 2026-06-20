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Život Milice Polskaje privlači veliko interesovanje domaće javnosti. Ekstravagancija na njen način neke čudi, nekima se dopada, a kako izgleda jedan njen običan dan, pokazala je nedavno na Instagramu. Nakon što je sa suprugom doputovala u Srbiju, uputila u selo gde joj žive baka i deka.

Kako je Milica Polskaja pokazala na Instagramu, njen muž koji je milioner iz Kazahstana, odmah se latio motike čim su stigli na seosko imanje. Oprobao se u seoskim poslovima, a vađenje krompira mu sasvim dobro ide.

Milica je sve pomno usnimila, a oni koji su pogledali ovaj video, primetili su kakve papuče je u bašti nosio njen suprug, kojem se život na selu jako dopao, kao i domaća kuhinja.

Ni manje ni više, nosio je Hermes papuče čija je cena 950 dolara odnosno oko 830 evra, kako se navodi na sajtu luksuzne modne kuće.

U galeriji pogledajte fotografije Milice Polskaje u kupaćem kostimu:

1/12 Vidi galeriju Milica Polskaja u kupaćem kostimu Foto: Instagram/mmm_still_limited_edition, Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Gotovo identičan model za žene prodaje se za 900 dolara. U ponudi su i razne kopije ove letnje obuće koja je veoma popularna u Srbiji.

Luksuzne papuče su samo deo "dolce vita" stila Milice Polskaje i njene porodice. Ova influenserka na svom Instagram profilu objavljuje niz detalja o luksuzu u kojem živi.

U galeriji pogledajte fotografije Milice Polskaje s mužem milionerom:

1/17 Vidi galeriju Milica Polskaja udata je za biznismena iz Kazahstana sa kojim ima petoro dece Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Milica, koju na slici vidite sa bakom i dekom, rođena je u Boru, a titulu Mis Niša osvojila je 2010. godine, pre nego što se preselila u inostranstvo i napustila studije na Pravnom fakultetu. Njena prva adresa nakon odlaska iz Srbije bio je Dubai gde se bavila manekenstvom, a radila je i kao menadžerka u jednom poznatom i ekskluzivnom noćnom klubu, gde je i upoznala sadašnjeg supruga.

A prvi susret se ovako odvijao: Njegov prijatelj joj je prvo prišao da se fotografiše sa njom. Nakon toga, njen budući muž je poslao svoju drugaricu da posreduje u upoznavanju, što se njoj nije dopalo. Sudbina ih je spojila već sledeće večeri kada su se ponovo sreli u gradu. Tada su počeli da razgovaraju, a on ju je ubrzo osvojio pažnjom i džentlmenskim manirima

Milioner iz Kazahstana ubrzo je postao njen muž, danas imaju petoro dece i žive u Almatiju

Dugo je skrivala lice svog supruga, što je na društvenim mrežama iniciralo razne teorije o njegovom identitetu, a onda je otkrila ove detalje.

"Moj muž je biznismen i ne mogu da pričam konkretno čime se bavi, ali ću reći da je njegov posao jako dosadan. Pomažem mu u poslu u poslednjih godinu dana i zato to kažem. Inače, moj muž je završio dva fakulteta. Ne pokazujem ga jer je Instagram mesto gde objavljujem sadržaj koji ljudi iz njegove okoline ne bi razumeli. On se sastaje se sa političarima i ljudima koji su na vlasti i zato mislim da je bolje ovako", rekla je ranije za Alo.

Sa javnosti je podelila i da njena porodica živi u ogromnoj vili koja poseduje sopstveni spa centar, bioskop, teretanu, poslugu i dva bazena.

Polemiku je pokrenuo i njen izgled. A Milica ne krije da je drastično promenila lični opis, u odnosu na period kada je ponela titulu najlepše devojke Niša. O plastičnim operacijama koje je imala govori kroz šalu, a neki kažu i bez kompleksa. Najbolji primer je upravo njen video u kom otvoreno prepričava kako joj je baka rekla da je "ravna kao daska“, nakon čega je od dede uzela novac za ugradnju prvih silikona, dodajući u šali da je dedu danas "sramota od nje“

Za jedne je "devojka iz komšiluka koja je uspela u životu", a drugi joj dodeljuju ne tako pozitivne komentare.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Video: Milica Polskaja