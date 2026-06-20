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Pred svaki odlazak na more imamo dilemu da li je bolje osvežiti frizuru pre putovanja ili sačekati povratak kući, a to je ujedno i presudno za to kako će nam kosa izgledati tokom leta.

Na prvi pogled ovo letnje šišanje deluje kao sitna briga, ali odgovor može da utiče na to kako će kosa izgledati tokom odmora i koliko će biti oštećena nakon nekoliko nedelja izlaganja suncu, soli i vetru.

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Istina je da ne postoji univerzalno pravilo, ali stručnjaci smatraju da idealno rešenje podrazumeva kombinaciju oba pristupa: blago skraćivanje pre putovanja i temeljnije šišanje po povratku.

Šišanje pre mora može da bude dobra odluka

Ako su krajevi već ispucali i suvi, letnji uslovi mogu dodatno da pogoršaju ovaj problem jer sunčevi zraci, morska so i hlor iz bazena isušuju vlasi, pa se oštećenja brže šire duž dlake.

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Zato može da se desi da po povratku s letovanja morate da skratite kosu više nego što ste planirali, pa je šišanje nekoliko centimetara manje pre odmora često dobra ideja. Kosa će tako izgledati zdravije, lakše će se oblikovati, a krajevi će biti otporniji na spoljašnje uticaje.

Naročito se preporučuje: uklanjanje ispucalih vrhova,

osvežavanje slojeva kod stepenastih frizura,

skraćivanje šiški koje brzo rastu,

lagano proređivanje veoma guste kose za lakše održavanje na vrućinama.

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Na kraju krajeva, fotografisaćete se svaki dan i želite lepe uspomene!

Međutim, dani neposredno pred put nisu idealan trenutak za drastično šišanje ili potpuno novu frizuru. Ako vam se frizura ne dopadne, teško ćete je korigovati dok ste na odmoru.

Frizeri zato savetuju da veće promene ostavite za period nekoliko nedelja pre letovanja ili nakon povratka, kad imate vremena da se naviknete na novi izgled i eventualno se odlučite za dodatne korekcije.

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Šta se dešava sa kosom na odmoru?

Čak i uz najbolju negu, kosa tokom leta ipak prolazi kroz određeni stres jer UV zračenje razgrađuje proteine u vlasi, so izvlači vlagu, a vetar dodatno mrsi i lomi krajeve. Zbog toga mnoge žene po povratku primete da je kosa suvlja nego inače, manje sjajna, sklonija pucanju, grublja na dodir...

Ako je kosa farbana, promene mogu da budu još izraženije jer zbog sunca boja brže bledi.

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Šišanje posle mora je skoro obavezno

Nakon letovanja frizer može da proceni stvarno stanje kose i ukloni delove koji su pretrpeli najveća oštećenja. Čak i kada redovno koristite maske i zaštitne proizvode, krajevi često stradaju više nego što se na prvi pogled vidi!

Šišanje po povratku s letovanja pomaže da kosa ponovo dobije oblik, punoću i zdrav izgled, a sprečava dalje listanje i pucanje vlasi.

Video: Frizura za oštećenu kosu