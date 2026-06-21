Slušaj vest

U porodici Bekam odnosi su izuzetno napeti, što nije tako retka pojava kao što se možda misli. Svađa između Viktorije Bekam i njene snaje Nikole Pelc eskalirala je u javnosti, dodatno potpirujući stereotipe o lošim odnosima sa svekrvama. Prema optužbama njihovog sina Bruklina Bekama, čini se da i njegova majka Viktorija spada u red takozvanih "svekrva iz noćne more".

U objavi na Instagramu iz januara Bruklin je opisao napetu porodičnu atmosferu, navodeći kako su njegovi roditelji, Viktorija i Dejvid, navodno pokušali da sabotiraju njegov odnos s Nikolom Pelc. Tvrdio je da je Viktorija iznenada otkazala izradu Nikoline venčanice, zbog čega je ona u poslednjem trenutak morala da traži novu.

U galeriji pročitajte kakve je optužbe Bruklin Bekam izneo na račun porodice:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Dodao je i da su mu roditelji nedeljama pre venčanja stvarali pritisak, te čak pokušali da ga podmite kako bi se odrekao prava na svoje prezime. Tvrdi i da mu je majka uništila i sam dan venčanja.

Više od pukog stereotipa

Da loša slika svekrve nije samo kliše, potvrđuju i istraživanja koja pokazuju da roditelji partnera zaista mogu da utiču na sreću para. "Problemi često počinju kad se promeni porodična dinamika", kaže Patriša s platforme Schwiegerschwestern.com za "20 Minuten". "Ulaskom snaje menja se struktura porodice - partner s njom čini novu celinu."

Viktorija Bekam i Nikola Pelc na crvenom tepihu Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Strah od gubitka i odbrambene reakcije

Mnogim svekrvama je teško da se nose s ovom novom ulogom. "To može da izazove strah od gubitka i često vodi do odbrambenog ponašanja", pojašnjava Patriša. Situacija postaje naročito izazovna kada svekrva insistira na starim navikama i pravima, a snaja tek treba da se izbori za svoje mesto.

Dodatnu složenost stvara činjenica da se ove dve žene nisu same odabrale. "Dolaze iz različitih generacija, možda se karakterno ne slažu, ali ih porodica prisiljava da se stalno susreću i sarađuju", dodaje.

Bruklin Bekam, Nikola Pelc, Viktorija Bekam, Dejvid Bekam Foto: Printscreen/Instagram

Snažne emocije i dolazak dece

U pozadini sukoba često se kriju jake emocije. "Kod svekrvi su to, osim straha od gubitka i isključenosti, i osećaj da njihova prethodna briga - na primer za sina - nije dovoljno cenjena", kaže stručnjakinja.

S druge strane, i snaja može da ima nesvesne strahove - da je partnerova porodica neće prihvatiti ili da neće moći samostalno da odlučuje u sopstvenom domu. Ti strahovi često se manifestuju kao ljutnja ili defanzivnost. Mnogi pomoć potraže tek kad postane neizdrživo - najčešće nakon dolaska dece.

U galeriji pogledajte fotografije Bruklina i Nikole s porodicom Bekam dok su glumili da je sve u redu:

1/9 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

"Deca dodatno pojačavaju postojeće tenzije jer se kontakti intenziviraju - a sukobi tada obično eskaliraju", objašnjava Patriša.

Kad dom više nije sigurno utočište

Dugotrajan sukob ostavlja posledice i na psihu i na telo. "Žene koje godinama žive u takvom odnosu često nisu samo emocionalno iscrpljene, nego razvijaju i fizičke simptome poput anksioznosti ili hroničnog umora."

Sama je sebi postavila dijagnozu disleksije, a pati i od diskalkulije Foto: Shutterstock

Zbog toga pati i sama veza. "Partnerski odnos gotovo je uvek ozbiljno opterećen jer porodica iz koje partner potiče ne može jednostavno da se isključi iz svakodnevnog života", kaže Patriša. U takvim situacijama ključno je iskreno razgovarati o tome koliko je kontakta s porodicom zdravo i održivo.

Partner je ključ rešenja

Veliki problem nastaje kad partner umanjuje ozbiljnost sukoba ili izbegava da zauzme jasan stav. "U tom trouglu upravo partner ima najveći uticaj i jedini je koji sukob može stvarno da razreši jasnim granicama i podrškom", naglašava stručnjakinja.

Foto: FX / Planet / Profimedia

Ako takva podrška izostane, dolazi do beskrajnog ciklusa prelaženja granica i frustracije. "U tim slučajevima preporučujemo da se prvo poradi na partnerskom odnosu, a tek potom na odnosu snaje i svekrve."

Kako prekinuti stalne sukobe

Mnogi sukobi nastaju zbog neizrečenih očekivanja i nesporazuma. Ključ leži u komunikaciji. Pomažu jasni dogovori između partnera o pitanjima poput odgoja dece, porodičnih poseta i uplitanja sa strane. Ti razgovori treba da se vode prvenstveno s partnerom, a ne kroz direktne sukobe sa svekrvom.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Svekrva o odnosu sa sinom i snajom