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Mnogima deluje logično da je tokom leta sobnim biljkama potrebno što više vode, ali stvarnost je nešto složenija. Iako biljke u toplijim mesecima zaista brže gube vlagu kroz lišće, a supstrat se suši znatno brže nego tokom jeseni ili zime, prekomerno zalivanje i dalje ostaje jedan od najčešćih razloga njihovog propadanja.

Biljke smeštene na osunčanim prozorima, balkonima i terasama posebno su izložene pojačanom isparavanju, zbog čega zahtevaju češću kontrolu vlažnosti zemlje. Međutim, umesto zalivanja prema unapred određenom rasporedu, mnogo je važnije redovno proveravati stanje supstrata.

Foto: Yau Ming Low / Alamy / Profimedia

Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru ili kasnije uveče, kada temperature nisu previsoke. U tim delovima dana biljka efikasnije upija vlagu, a manja je mogućnost da voda ispari pre nego što stigne do korena. S druge strane, zalivanje tokom najtoplijeg dela dana nije preporučljivo. Tada se zemlja u saksiji snažno zagreva, a deo vode vrlo brzo isparava, što smanjuje efikasnost zalivanja.

Ne zalivajte prema kalendaru

Jedna od najvećih grešaka koju mnogi prave jeste zalivanje biljaka prema unapred određenom rasporedu. Biljke ne troše jednaku količinu vode svaki dan, a potrebe zavise od temperature, količine svetlosti, veličine saksije i vrste biljke.

Najjednostavniji način provere jeste da dodirnete površinski sloj zemlje. Ako je suv nekoliko centimetara ispod površine, vreme je za zalivanje. Ako je zemlja još uvek vlažna, bolje je sačekati.

Prilikom zalivanja vodu treba dodavati postepeno dok ne počne da izlazi kroz drenažne otvore na dnu posude. Tako se osigurava da ceo korenov sistem dobije dovoljno vlage. Nakon desetak do petnaest minuta potrebno je isprazniti višak vode iz podmetača kako koren ne bi ostao potopljen u vodi, što može uzrokovati truljenje.

Foto: Dmitry Marchenko / Alamy / Profimedia

Tropske zelene biljke

Monstere, filodendroni, spatifilumi i slične vrste tokom leta preferiraju umereno vlažan supstrat. Potrebno ih je redovno zalivati, ali pritom izbegavati konstantno natopljenu zemlju.

Sukulenti i kaktusi

Ove biljke skladište vodu u listovima i stabljikama, pa zahtevaju znatno manje zalivanja. Zemlja bi između dva zalivanja trebalo da se gotovo potpuno osuši.

Cvetne sobne biljke

Orhideje, anturijumi i druge cvetne vrste tokom cvetanja često traže više vode, ali ne podnose dugotrajno zadržavanje vlage oko korena. Upravo zato dobra drenaža ostaje izuzetno važna.

Vlažnost vazduha je jednako važna kao i voda

Tokom letnjih meseci, posebno u prostorijama sa uključenim klima-uređajima, vazduh može postati veoma suv. To posebno smeta tropskim biljkama koje prirodno rastu u vlažnijim uslovima.

Vlažnost vazduha možete povećati na nekoliko jednostavnih načina:

povremenim orošavanjem lišća

postavljanjem posudica sa vodom u blizini biljaka

grupisanjem više biljaka na jednom mestu

korišćenjem ovlaživača vazduha

žena zaliva cveće na terasi po toplom danu Foto: Ina Yarashevich / Alamy / Profimedia

Kako pripremiti biljke za godišnji odmor?

Ako planirate da nekoliko dana ili nedelja odsustvujete iz doma, biljke je potrebno unapred pripremiti. Najbolje ih je premestiti dalje od direktnog sunca, temeljno zaliti pre odlaska i po potrebi koristiti sisteme za postepeno navodnjavanje. Dobra je ideja i zamoliti člana porodice, prijatelja ili komšiju da povremeno proveri njihovo stanje.

Znaci da nešto nije u redu

Biljke vrlo brzo pokazuju kada im nedostaje ili kada imaju previše vode.

Nedostatak vode najčešće uzrokuje uvenuće, sušenje vrhova listova i usporen rast.

Prekomerno zalivanje se često manifestuje žućenjem listova, pojavom buđi na površini zemlje i neprijatnim mirisom koji dopire iz supstrata.

Blagovremenim prepoznavanjem tih simptoma moguće je sprečiti ozbiljnija oštećenja i sačuvati zdravlje biljke.

Na kraju, uspešna letnja nega sobnih biljaka ne svodi se na češće zalivanje, već na pažljivo posmatranje njihovih potreba. Kada biljci osigurate odgovarajuću količinu vode, dovoljno vlage u vazduhu i zaštitu od ekstremnih vrućina, ona će tokom celog leta ostati zdrava, bujna i puna života.

(Kurir.rs/Večernji.hr)