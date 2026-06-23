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Leto je i kalendarski počelo, a visoke temperature mnoge su navele na to da potraže osveženje u omiljenim letnjim poslasticama. Sladoled po svojoj meri možete i sami napraviti i to u samo nekoliko poteza. 

Mi vam donosimo recept za sočni sladoled od grčkog jogurta i bobičastog voća koji se priprema u tili čas.

sladoled od višnjea u dve činijice na drvenom stolu, kašika za sadoled pored i zamrznute višnje
ilustracija/Sladoled se priprema za svega nekoliko minuta Foto: Shutterstock

Sastojci:

150 g grčkog tipa jogurta
125 ml mleka
150-200 g zamrznutog bobičastog voća
2 pune kašike meda
50 g smeđeg šećera

Priprema:

Sve sastojke staviti u šejker  i lepo sjediniti – umutiti. Sipati masu u kalupe za sladoled ili klasične činijice za zamrzivač i staviti u zamrzivač da se stegne.
Voće ne treba odmrzavati, već ga onako smrznutog ubaciti.

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Recept za sladoled za decu bez šećera Izvor: Instagram/pp_polezno_pp