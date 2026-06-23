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Leto je i kalendarski počelo, a visoke temperature mnoge su navele na to da potraže osveženje u omiljenim letnjim poslasticama. Sladoled po svojoj meri možete i sami napraviti i to u samo nekoliko poteza.

Mi vam donosimo recept za sočni sladoled od grčkog jogurta i bobičastog voća koji se priprema u tili čas.

ilustracija/Sladoled se priprema za svega nekoliko minuta Foto: Shutterstock

Sastojci:

150 g grčkog tipa jogurta

125 ml mleka

150-200 g zamrznutog bobičastog voća

2 pune kašike meda

50 g smeđeg šećera

Priprema:

Sve sastojke staviti u šejker i lepo sjediniti – umutiti. Sipati masu u kalupe za sladoled ili klasične činijice za zamrzivač i staviti u zamrzivač da se stegne.

Voće ne treba odmrzavati, već ga onako smrznutog ubaciti.