Sve sastojke staviti u šejker i lepo sjediniti – umutiti.
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Sladoled sa grčkim jogurtom koji se pravi za manje od 15 minuta: Omiljena letnja poslastica u kojoj ćete uživati
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Leto je i kalendarski počelo, a visoke temperature mnoge su navele na to da potraže osveženje u omiljenim letnjim poslasticama. Sladoled po svojoj meri možete i sami napraviti i to u samo nekoliko poteza.
Mi vam donosimo recept za sočni sladoled od grčkog jogurta i bobičastog voća koji se priprema u tili čas.
ilustracija/Sladoled se priprema za svega nekoliko minuta Foto: Shutterstock
Sastojci:
150 g grčkog tipa jogurta
125 ml mleka
150-200 g zamrznutog bobičastog voća
2 pune kašike meda
50 g smeđeg šećera
Priprema:
Sve sastojke staviti u šejker i lepo sjediniti – umutiti. Sipati masu u kalupe za sladoled ili klasične činijice za zamrzivač i staviti u zamrzivač da se stegne.
Voće ne treba odmrzavati, već ga onako smrznutog ubaciti.
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