Slušaj vest

Pre dve noći je u Kolumbiji slavio krajnje desni kandidat Abelardo de la Esprijelja zvani Tigar, koji je prema preliminarnim rezultatima novi predsednik te države. U tesnoj borbi podaci Nacionalnog registra pokazuju da je 47-godišnji advokat i preduzetnik osvojio 49,65 odsto glasova, nakon prebrojanih 99,91 odsto biračkih listića, dok se zvanična potvrda rezultata još čeka.

De la Esprijelja je već neko vreme poznat u kolumbijskom javnom životu. Istakao se svojim radom kao advokat, ali ovo će biti prvi put da obavlja političku dužnost, a njega je podržao i američki predsednik Donald Tramp. Međutim, osim što je on poznat u južnoameričkoj državi, sve veću pažnju, posebno tokom ovih izbora, izazvala je i njegova supruga koja ga bodri već gotovo 20 godina.

Ana Lusija Pineda i Abelardo de la Esprijelja
Foto: Vanexa Romero / AFP / Profimedia

Ana Lusija Pinedatako će sada postati prva dama Kolumbije, a i sama je izgradila bogatu karijeru. Pineda je privukla sve veće interesovanje tokom predsedničke kampanje dok se novi predsednik isticao kao porodični čovek, a par često na svojim društvenim mrežama deli porodične fotografije i snimke.

Ko je Ana Lusija Pineda?

Pineda je rođena 1988. godine u Monteriji u Kordobi i diplomirala je poslovnu administraciju na prestižnom univerzitetu u Bogoti. Karijeru je izgradila s fokusom na marketing, ljudske resurse i upravljanje kvalitetom.

Na zvaničnom profilu koji je objavila stranica političkog pokreta De la Esprijelje, "Branioci domovine” (Defensores de la Patria), piše kako je Pineda "profesionalac, majka, poslovna žena i žena koja je izgradila karijeru obeleženu disciplinom, menadžmentom i tihim radom iza porodičnih i poslovnih projekata.”

Navodi se kako je vodila kompanije u sektorima ugostiteljstva, kulture i zabave u Sjedinjenim Državama. Takođe je učestvovala u osnivanju advokatske kompanije De la Espriella Lawyers, advokatske kancelarije novoizabranog predsednika.

Zajedno su više od 18 godina, u braku su 17 godina, a imaju četvoro dece: Lusiju, Salvadora, Filipa i Frančesku. Economic Times i La Patria pišu kako su se upoznali još dok su bili deca, jer su im roditelji bili zajednički prijatelji, a kasnije su izgubili kontakt, dok se ponovo nisu susreli i zaljubili "na prvi pogled”, kako je, prema pisanju novina, to ispričao sam predsednik.

On joj se redovno zahvaljivao na podršci tokom kampanje, a pre nekoliko nedelja joj je na društvenim mrežama poručio: "Kolumbija će imati prvu damu dostojnu njene veličine. Hvala ti, ljubavi, što si bila uz mene na svakom koraku ovog putovanja, za tvoju bezuslovnu ljubav, snagu i posvećenost. Hvala ti što si sa mnom podelila san o izgradnji čudesne domovine za sve Kolumbijce. Tvoje srce, tvoja osetljivost i tvoja posvećenost porodicama Kolumbije biće inspiracija za našu zemlju. Volim te i duboko ti se divim.”

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Ne propustitePlanetaDRUGI KRUG PREDSEDNIČKIH IZBORA U KOLUMBIJI: Dvojica kandidata promovišu suzbijanje kriminalnih bandi, jedan je Trampov miljenik! (FOTO)
Ivan Sepeda Kastro
Pop kulturaOvu glumicu su hteli da proglase sveticom, ali kad je umrla, 16 godina se nije znalo šta je sa njenim telom
Eva Peron
Pop kultura"Pa ona ne zna engleski" Melanija Tramp čitala deci božićnu priču, a ljudi na mrežama je ocrnili: "Nema ni emocije" (VIDEO)
Melanija Tramp čitala deci božićnu priču
ZanimljivostiJovanka je bila higijeničarka kod Tita i njegove ljubavnice, a onda se sve preokrenulo: Ona je imala 28, a maršal 60 godina
Josip Broz Tito i Jovanka Broz

Video: Koje sve estetske zahvate je uradila prva dama Francuske

06:22
Evo koje sve estetske zahvate je uradila prva dama Francuske: Ovim trikom uspeva da parira svom mlađem mužu Izvor: Kurir televizija