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Pre dve noći je u Kolumbiji slavio krajnje desni kandidat Abelardo de la Esprijelja zvani Tigar, koji je prema preliminarnim rezultatima novi predsednik te države. U tesnoj borbi podaci Nacionalnog registra pokazuju da je 47-godišnji advokat i preduzetnik osvojio 49,65 odsto glasova, nakon prebrojanih 99,91 odsto biračkih listića, dok se zvanična potvrda rezultata još čeka.

De la Esprijelja je već neko vreme poznat u kolumbijskom javnom životu. Istakao se svojim radom kao advokat, ali ovo će biti prvi put da obavlja političku dužnost, a njega je podržao i američki predsednik Donald Tramp. Međutim, osim što je on poznat u južnoameričkoj državi, sve veću pažnju, posebno tokom ovih izbora, izazvala je i njegova supruga koja ga bodri već gotovo 20 godina.

Foto: Vanexa Romero / AFP / Profimedia

Ana Lusija Pinedatako će sada postati prva dama Kolumbije, a i sama je izgradila bogatu karijeru. Pineda je privukla sve veće interesovanje tokom predsedničke kampanje dok se novi predsednik isticao kao porodični čovek, a par često na svojim društvenim mrežama deli porodične fotografije i snimke.

Ko je Ana Lusija Pineda?

Pineda je rođena 1988. godine u Monteriji u Kordobi i diplomirala je poslovnu administraciju na prestižnom univerzitetu u Bogoti. Karijeru je izgradila s fokusom na marketing, ljudske resurse i upravljanje kvalitetom.

Na zvaničnom profilu koji je objavila stranica političkog pokreta De la Esprijelje, "Branioci domovine” (Defensores de la Patria), piše kako je Pineda "profesionalac, majka, poslovna žena i žena koja je izgradila karijeru obeleženu disciplinom, menadžmentom i tihim radom iza porodičnih i poslovnih projekata.”

Navodi se kako je vodila kompanije u sektorima ugostiteljstva, kulture i zabave u Sjedinjenim Državama. Takođe je učestvovala u osnivanju advokatske kompanije De la Espriella Lawyers, advokatske kancelarije novoizabranog predsednika.

Zajedno su više od 18 godina, u braku su 17 godina, a imaju četvoro dece: Lusiju, Salvadora, Filipa i Frančesku. Economic Times i La Patria pišu kako su se upoznali još dok su bili deca, jer su im roditelji bili zajednički prijatelji, a kasnije su izgubili kontakt, dok se ponovo nisu susreli i zaljubili "na prvi pogled”, kako je, prema pisanju novina, to ispričao sam predsednik.

On joj se redovno zahvaljivao na podršci tokom kampanje, a pre nekoliko nedelja joj je na društvenim mrežama poručio: "Kolumbija će imati prvu damu dostojnu njene veličine. Hvala ti, ljubavi, što si bila uz mene na svakom koraku ovog putovanja, za tvoju bezuslovnu ljubav, snagu i posvećenost. Hvala ti što si sa mnom podelila san o izgradnji čudesne domovine za sve Kolumbijce. Tvoje srce, tvoja osetljivost i tvoja posvećenost porodicama Kolumbije biće inspiracija za našu zemlju. Volim te i duboko ti se divim.”

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

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